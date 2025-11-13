ТСН у соціальних мережах

Чи може зарплата бути нижчою за мінімалку: у Держпраці дали чітку відповідь

Розмір зарплати може бути нижчим за мінімальний у разі невиконання норм виробітку або виготовлення бракованої продукції з вини працівника.

Зарплата

Зарплата / © УНІАН

Заробітна плата працівника може бути нижчою за встановлений законом мінімум.

У Держпраці пояснили, коли може виникнути така ситуація.

У відомстві наголосили, що це допускається лише за певних умов, передбачених трудовим законодавством.

Працівник має право на оплату праці згідно з трудовим договором, колективною угодою та законодавством України. В окремих випадках заробітна плата може бути нижчою за мінімальну. Це можливо, якщо працівник не виконав встановлені норми виробітку або виготовив браковану продукцію. Таке зниження можливе лише тоді, коли порушення сталися з вини самого працівника. Важливо, що ці підстави мають бути прямо передбачені чинним законодавством.

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання.

Нагадаємо, мінімальна зарплата 2026 становитиме 8647 грн — саме таку цифру зазначено у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

