Експерти повідомили, коли найбільш вигідно закуповувати картоплю на зиму

В Україні наразі ціни на картоплю опустилися до 14 гривень за кілограм. Дешевше овоч обійдеться, якщо купувати купити безпосередньо у виробників. Тоді до вартості не буде додано витрати на логістику.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі “УНІАН”.

"Це (вартість - Ред.) залежить від логістики. Якщо людина хоче взяти картоплю дешевше, вона їде до села. Там можна взяти і по дев’ять чи десять гривень за кілограм. Київ – дороге місто", - висловився експерт.

У супермаркетах ціни на картоплю трохи різняться - від 13 гривень за білу - до 30 - за рожеву.

На думку Пендзина, хоч збір врожаю ще триває, але наразі немає підстав для ще більшого падіння роздрібної ціни на овоч.

"Ціна буде така сама. Вона дешевшати вже не буде, якщо брати вроздріб овочі по кілограму", – сказав він.

Зауважимо, ресурс "ПроАгро Груп" пояснює: головними чинниками, які впливають на вартість овочу, є логістика, ціни на паливо й енергоносії. У жовтні вартість картоплі почне зростати. Зокрема, підвищення цін буде ще й пов'язане з витратами на її зберігання.

"Під час масового збору врожаю картопля коштуватиме 14–15 грн, дешевше не буде. А після середини жовтня ціна піде вгору через витрати на зберігання", – сказав він тоді.

Директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко в коментарі “Укрінформ” пояснила, що найвигідніший період для закупівлі картоплі - кінець вересня та середина жовтня. У цей час ціна найнижча. Багато фермерів змушені реалізовувати врожай одразу після викопування через відсутність сховищ. Втім, після завершення збирання і настання холодів вартість може зрости.

"У нас уже є інформація, що перші фури з польською картоплею перетинають кордон. Їхня експортна ціна – приблизно 6 грн/кг, що нижче за українську, тож продукція може бути конкурентною навіть з урахуванням логістики", – додала експертка.

Нагадаємо, «ПроАгро Груп» повідомило, що ціни на картоплю восени 2025-го залишатимуться вищими, ніж очікували споживачі. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, картоплі по 5 чи десять гривень не буде.