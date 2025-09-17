Скільки коштує житло в Україні та Польщі у 2025 році та де вигідніше орендувати

Оренда житла / © iStock

Український ринок оренди житла залишається значно дешевшим у порівнянні з Польщею, незважаючи на зростання цін протягом останнього року. Аналітики зазначають, що в українських великих містах можна знайти житло за 400–500 доларів на місяць, тоді як у польських містах за аналогічні умови доведеться заплатити щонайменше 800 доларів.

Дослідження охопило п’ять найбільших міст України — Київ, Львів, Одесу, Харків та Дніпро, а також п’ять міст Польщі — Варшаву, Краків, Познань, Вроцлав і Гданськ. Фахівці порівнювали ціни на одно-, дво- і трикімнатні квартири, враховуючи попит та пропозицію.

У серпні 2025 року в Україні медіанна вартість оренди однокімнатного житла становила близько 300 доларів, двокімнатного — 420 доларів, а трикімнатного — 630 доларів. Серед міст спостерігаються великі відмінності: найдорожче однокімнатні квартири обходяться у Львові — 432 долари, у Києві — 408 доларів. В Одесі та Дніпрі ціни коливаються між 260 і 280 доларами, а в Харкові можна знайти житло за 108 доларів на місяць.

У Польщі оренда значно дорожча. Медіанна ціна однокімнатної квартири там становить 605 доларів. Наприклад, у Варшаві така квартира коштує 689 доларів, у Гданську — 635 доларів, тоді як у Кракові, Познані та Вроцлаві оренда коливається від 510 до 590 доларів.

Що стосується двокімнатних квартир, то в українській столиці вони в середньому коштують 720 доларів, у Львові — 501 долар, у Дніпрі та Одесі — близько 360–370 доларів, а найнижчі ціни — у Харкові, де оренда становить 168 доларів. У Польщі двокімнатні квартири в середньому коштують 780 доларів, при цьому у Варшаві — 891 долар, у Гданську — 797 доларів, а в інших великих містах — 680–780 доларів.

Для трикімнатних квартир в Україні найдорожче житло в Києві — 1 303 долари, у Львові — 648 доларів, в Одесі та Дніпрі — 450–500 доларів, а в Харкові — лише 240 доларів. У Польщі середня ціна таких квартир — 970 доларів. Найвищі ціни у Варшаві — 1 161 долар, у Гданську — 999 доларів, у Кракові, Познані та Вроцлаві — 810–950 доларів.

За рік ціни на оренду в Україні зросли на 15–25%, у Польщі — на 5–10%. В середньому польські квартири у доларовому еквіваленті вдвічі дорожчі за українські. Попри це, український ринок залишається більш доступним: українці частіше обирають однокімнатне житло, тоді як поляки віддають перевагу двокімнатним квартирам.

За даними Держстату, у серпні 2025 року середня місячна орендна плата за однокімнатну квартиру в Україні становила близько 7,7 тисяч гривень, що на 6,8% більше, ніж у грудні минулого року, а найдорожчим регіоном залишається Київ із середньою ціною 19 тисяч гривень.

