Євро вже по 50 грн: низка банків почала продавати валюту за новою ціною

Євро / © УНІАН

Деякі українські банки 15 грудня оновили свої курси валют та почали продавати євро за 50 грн — це новапсихологічна позначка.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на дані minfin.com.ua.

До переліку банків, які вже встановили відповідні курси євро, входять «ПУМБ», «Абанк», «Кристалбанк», «Метабанк», «ТАСкомбанк», «БТА Банк» та «Український банк реконструкції та розвитку». Водночас інші учасники фінансового ринку поступово підбираються до психологічної позначки у 50 грн за євро.

Станом на 15 грудня Національний банк України зафіксував незначне зміцнення гривні: офіційний курс долара знизився на 8 коп., а євро — на 1 коп. Так, долар встановлено на рівні 42,19 грн, а євро — 49,46 грн. Для порівняння, 12 грудня ці показники становили 42,27 грн і 49,51 грн відповідно.

На готівковому «чорному» ринку долар торгувався в діапазоні 42,28 — 42,4 грн, тоді як євро — від 49,66 до 49,85 грн.

У банківських касах середні курси мали такий вигляд: долар США купували та продавали в межах 42 — 42,45 грн (без змін порівняно з 12 грудня), а євро — 49,27–49,91 грн (проти 49,3 — 49,8 грн раніше).

Що стосується окремих фінустанов, то готівковий курс долара був таким: у «ПриватБанку» — 41,75 — 42,37 грн, в «Ощадбанку» — 42,1 — 42,55 грн, в «Укрсиббанку» — 41,95 — 42,5 грн, у «ПУМБ» — 42,10 — 42,7 грн, у «Райффайзен Банку» — 42,04 — 42,37 грн.

Євро в банках продавали за такими курсами: «ПриватБанк» — 48,9 — 49,9 грн, «Ощадбанк» — 49,2 — 49,9 грн, «Укрсиббанк» — 49,05 — 49,95 грн, «ПУМБ» — 49,30 — 50 грн, «Райффайзен» — 49,1 — 49,84 грн.

Нагадаємо, минулого тижня офіційний курс євро до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51 грн станом на 12 грудня. Банкір Тарас Лєсовий пояснив, що головна причина різкого зростання — це світова кон’юнктура: офіційний курс Європейського центрального банку зріс від 1,03 до 1,17 дол. за євро (від 1 січня до 12 грудня). Додатковим фактором є підвищений попит на євровалюту від українського бізнесу та імпортерів.