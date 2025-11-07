ТСН у соціальних мережах

Астролог назвав найстійкіші знаки Зодіаку

У житті кожного з нас - у кого частіше, а в кого рідше - трапляються складні ситуації, що вимагають від нас певних якостей характеру.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Головним із них є стійкість, тобто, здатність витримувати серйозні емоційні навантаження без моральних втрат, а в кращому разі - протистояти їм. Астролог Людмила Булгакова назвала найстійкіші знаки Зодіаку.

Телець

Тельці притаманною їм стійкістю завдячують терпінню і витримці, а вони, своєю чергою, продиктовані сповільненістю їхніх емоційних реакцій: на той час, коли представники стрімкіших знаків встигають "перегоріти", вони тільки починають включатися в ситуацію, що дає змогу їм витримати будь-які навантаження.

Козеріг

Козероги ніколи не діють спонтанно - для будь-якої ситуації, хоч би якої сфери життя вона стосувалася, у них є заздалегідь складений план - представників знака практично неможливо застати зненацька. У той час, поки інші метушаться, намагаючись зрозуміти, що їм робити, вони просто діють - планомірно й успішно.

Скорпіон

Скорпіони - найстійкіший у моральному плані знак Зодіаку: вони тривалий час можуть жити й діяти під тиском, який вони чинять, хоч би від чого й від кого - від обставин, колег, керівництва або близьких людей - не виходив. Щоправда, коли чаша їхнього терпіння переповнюється, вони можуть також дуже натиснути у відповідь, але це вже проблема тих, хто їх оточує.

