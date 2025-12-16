ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 грудня?

Місяць розповідає

День, коли не можна розмінюватися на дрібниці, потрібно ставити перед собою тільки грандіозні цілі, а зірки подбають і про засоби, що дають змогу їх досягти, і про сприятливі обставини, які складуться начебто самі собою — без втручання людини.

Місяць рекомендує

Намагаючись розв’язати проблему, що докучає останнім часом, потрібно… відпустити її, тоді все влаштується найнесподіванішим — і найприємнішим — чином. Обираючи справи на нинішній день, потрібно відмовитися від побутових клопотів, однаково успішними вони не стануть: краще зайнятися рутиною, яка накопичилася на роботі — вдасться швидко підтягнути всі «хвости».

Місяць застерігає

Не варто призначати на сьогоднішній день важливі ділові переговори, якщо їхньою метою є підписання серйозних документів — навряд чи вдасться це зробити. Також небажано не тільки займатися спортом, а й багато ходити пішки — витрачені сили краще приберегти для розумової роботи.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie