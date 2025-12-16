- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 грудня?
Місяць розповідає
День, коли не можна розмінюватися на дрібниці, потрібно ставити перед собою тільки грандіозні цілі, а зірки подбають і про засоби, що дають змогу їх досягти, і про сприятливі обставини, які складуться начебто самі собою — без втручання людини.
Місяць рекомендує
Намагаючись розв’язати проблему, що докучає останнім часом, потрібно… відпустити її, тоді все влаштується найнесподіванішим — і найприємнішим — чином. Обираючи справи на нинішній день, потрібно відмовитися від побутових клопотів, однаково успішними вони не стануть: краще зайнятися рутиною, яка накопичилася на роботі — вдасться швидко підтягнути всі «хвости».
Місяць застерігає
Не варто призначати на сьогоднішній день важливі ділові переговори, якщо їхньою метою є підписання серйозних документів — навряд чи вдасться це зробити. Також небажано не тільки займатися спортом, а й багато ходити пішки — витрачені сили краще приберегти для розумової роботи.
Таро на тиждень 15–21 грудня 2025 року: сила волі, гармонія та нові відкриття