Загадкова весільна сукня імператриці Сісі: який вигляд мало вбрання найкрасивішої жінки Європи

Імператриця Сісі / © Getty Images

Реклама

Попри те, що це була одна з найочікуваніших подій 19 століття, насправді невідомо, яку саме весільну сукню носила імператриця, яку близькі називали Сісі. Причина в тому, що церемонія була приватною, і журналістів на неї не допустили, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

У результаті всі зображення її весілля та весільної сукні є цілковито вигаданими. Щоб ще більше ускладнити ситуацію, різні очевидці описували її вбрання по-різному. Один із них, наприклад, стверджував, що вона була в білій сукні зі срібною вишивкою, інші повідомляли, що в неї був розкішний шлейф, дехто ж казав, що шлейфа взагалі не було. Після весілля сукня імператриці Сісі, здавалося, просто безслідно зникла.

Реконструкція сукні імператриці Сісі / © Getty Images

Однак 1989 року Імператорський музей у Відні придбав вишитий шлейф, який купили у прямого нащадка імператриці Сісі, і сімейна історія стверджувала, що саме цей шлейф вона носила на своєму весіллі. 2021 ж року з’явилося нове зображення імператриці Сісі — портрет, написаний 1857 року, тобто через три роки після її весілля. Вважається, що на портреті Сісі зображена у своїй весільній сукні та з тим самим шлейфом. Куратори були вражені, коли виявили, що зображений на картині весільний шлейф повністю збігається зі шлейфом, який зберігається в музеї.

Реклама

Це було надзвичайно захопливо, адже якщо картина точно відтворювала шлейф, то чи означало це, що на ній зображена саме та сукня, яку вона одягала на весілля?

Реконструкція сукні імператриці Сісі / © Getty Images

Однак із цією картиною були певні проблеми. По-перше, її написав не придворний художник. Автором був менш відомий митець на ім’я Йозеф Нойгебауер. Це викликало сумніви, адже лише придворні художники мали безпосередній доступ до імператриці Сісі й могли писати її з натури.

Тож чи не означало це, що Йозеф просто намалював сукню зі своєї уяви? Подальші дослідження показали, що він мав важливі зв’язки з близьким оточенням імператриці. І хоча він, можливо, не малював її безпосередньо в цій сукні, цілком імовірно, що мав доступ до самого вбрання.

Реконструкція сукні імператриці Сісі / © Getty Images

А потім куратор музею зробив дивовижне відкриття, адже було знайдено весільний інвентар імператриці Сісі за 1854 рік, у якому перелічено всі її весільні вбрання. Перший запис повідомляв, що Сісі привезла до Відня готову сукню зі срібного шовку зі срібним приталеним шлейфом і це зовсім не відповідало портрету.

Реклама

Але другий запис описував саме весільну сукню, яку вона вдягла. Це була сукня з тюлю, оздобленого золотою вишивкою, до якої додавався білий шовковий шлейф із золотою вишивкою. Цей опис точно відповідав сукні, зображеній на портреті.

Отже, схоже, що вона привезла із собою дві сукні, і зрештою було вирішено, що саме ця, більш ефектна, краще підходить для імператорського весілля. Музей уже відтворив цю сукню і на фото реконструкція того, який вигляд на думку дослідників сукня мала, але прикріплено до неї оригінальний шлейф.

Головна відмінність між шлейфом на портреті та оригінальним полягає в оздобленні краю. Однак дослідження та реставраційні роботи показали, що це оздоблення було додане пізніше, а спочатку шлейф виглядав саме так, як на картині.

Новини партнерів