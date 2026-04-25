Принцеса Уельська в елегантному синьому пальті та капелюсі відвідала службу пам'яті в Лондоні

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

День АНЗАК – це головний національний день пам'яті в Австралії та Новій Зеландії. Він присвячений солдатам, загиблим у всіх військових та миротворчих конфліктах, а офіційно приурочений до роковин висадки військ на півострові Галліполі (Туреччина) 1915 року під час Першої світової війни.

Після параду принцеса Уельська поклала вінок від імені Його величності короля Чарльза.

Одягнена в цей день принцеса Кейт була в темно-синє пальто з білим коміром від Alexander McQueen, зшите на замовлення, взута в сині замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi, на голові у Її Високості був мініатюрний капелюх від Jane Taylor London темно-синя з бантом. А завершували образ – кольє G. Collins and Sons із кулоном із сапфіровим каменем, сапфірові сережки з діамантами та її набір каблучок на пальцях.

Кетрін зробила виразний макіяж очей, волосся частково заколола шпилькою, зробивши легке укладання хвилями – одна з її улюблених зачісок останнім часом, а на її пальті була пришпилена брошка у вигляді макової квітки. Також принцеса тримала в руках маленьку чорну сумку DeMellier на короткій ручці.

День АНЗАК відзначається у Лондоні від того часу, як король Георг V 1916 року був присутній на першій службі у Вестмінстерському абатстві, присвяченій річниці висадки в Галліполі.

Від того часу ця подія стала важливою у королівському календарі.

Нагадаємо, раніше цього тижня королівська родина зібрала гостей на прийомі у Букінгемському палаці на честь 100-річного ювілею королеви Єлизавети ІІ.