З червоною помадою і келихом вина: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні показала святкове фото
Політикиня привітала італійців із Новим роком.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опублікувала в Instagram святкове фото і привітала італійців із Новим роком.
Вона позувала з широкою усмішкою на тлі зеленого дерева, прикрашеного гірляндою. Одягнега Мелоні була у темний светр із високою горловиною, розшитий срібним бісером. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж смокі-айс і з червоною помадою. У вухах у неї були фігурні графітові сережки. У руці Джорджа тримала келих із білим вином.
«Нехай 2026 рік буде роком спокою, мужності та перемог. Нехай він застане нас готовими разом побудувати щось ще більше. Я, як завжди, зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок. З Новим роком, Італіє», — побажала прем’єрка.
Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні у червоному светрі і з кавою привітала підписників із Різдвом.