ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

До Нового року готові: Павло Зібров показав, як він із дружиною і донькою прикрасив ялинку

Народний артист України похизувався своєю новорічною красунею.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров поділився зі своїми підписниками в Instagram красивим відео, на якому показав, як він із сім’єю прикрасив ялинку.

Народний артист продемонстрував казкову новорічну атмосферу вдома і розкішне святкове зелене дерево, оздоблене різноманітними іграшками, квітковими декораціями і гірляндами.

У коментарях фоловери пишуть безліч компліментів ялинці співака. У захваті від новорічного дерева Зіброва й Ольга Сумська. Вона назвала ялинку божественною і запитала, хто її прикрашав.

«Дякую, сонечко! Наш сімейний підряд на чолі з Діанкою з Маринкою! Я почесно поставив, прикрутив і тримав драбину», — відповів Павло Миколайович своїй зірковій подрузі.

Нагадаємо, Павло Зібров презентував запальну пісню Disco Zibrembo.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie