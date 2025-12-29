- Дата публікації
До Нового року готові: Павло Зібров показав, як він із дружиною і донькою прикрасив ялинку
Народний артист України похизувався своєю новорічною красунею.
Павло Зібров поділився зі своїми підписниками в Instagram красивим відео, на якому показав, як він із сім’єю прикрасив ялинку.
Народний артист продемонстрував казкову новорічну атмосферу вдома і розкішне святкове зелене дерево, оздоблене різноманітними іграшками, квітковими декораціями і гірляндами.
У коментарях фоловери пишуть безліч компліментів ялинці співака. У захваті від новорічного дерева Зіброва й Ольга Сумська. Вона назвала ялинку божественною і запитала, хто її прикрашав.
«Дякую, сонечко! Наш сімейний підряд на чолі з Діанкою з Маринкою! Я почесно поставив, прикрутив і тримав драбину», — відповів Павло Миколайович своїй зірковій подрузі.
Нагадаємо, Павло Зібров презентував запальну пісню Disco Zibrembo.