У сукні з декольте до пупка: Рейчел Зеглер в образі від Michael Kors з’явилася на церемонії

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Реклама

Зірка фільмів «Білосніжка» і «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» — Рейчел Зеглер — відвідала церемонію вручення премії «Тоні», яка відбулася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи чорну сукню максі від бренду Michael Kors, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання було без рукавів, мало драпування на стегнах, вузол і довгий шлейф. Головним акцентом у її луку було глибоке декольте аж до пупка.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Аутфіт Рейчел доповнила гарним укладанням з боковим проділом і локонами, макіяжем смокі-айс, молочним коротким манікюром, лаконічними елегантними сережками, золотим годинником і каблучками.

Реклама

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Нагадаємо, Рейчел Зеглер у сукні з золотими ланцюгами вийшла на червону доріжку в Лондоні.

Новини партнерів