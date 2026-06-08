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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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30
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1 хв

У сукні з декольте до пупка: Рейчел Зеглер в образі від Michael Kors з’явилася на церемонії

25-річна акторка у чорному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Зірка фільмів «Білосніжка» і «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» — Рейчел Зеглер — відвідала церемонію вручення премії «Тоні», яка відбулася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи чорну сукню максі від бренду Michael Kors, яку для неї пошили на замовлення. Вбрання було без рукавів, мало драпування на стегнах, вузол і довгий шлейф. Головним акцентом у її луку було глибоке декольте аж до пупка.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Аутфіт Рейчел доповнила гарним укладанням з боковим проділом і локонами, макіяжем смокі-айс, молочним коротким манікюром, лаконічними елегантними сережками, золотим годинником і каблучками.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Нагадаємо, Рейчел Зеглер у сукні з золотими ланцюгами вийшла на червону доріжку в Лондоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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