як «складні» стосунки можуть буквально пришвидшувати старіння / © Credits

Реклама

Соціальні зв’язки давно вважаються одним із ключових факторів довгого та здорового життя. Дружба, підтримка, відчуття спільності — усе це працює на користь нашого добробуту. Однак не всі стосунки однаково корисні.

Дослідження, профінансоване National Institute on Aging і опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, звертає увагу на іншу сторону соціальних зв’язків, а саме так званих «складних людей». Це люди, які регулярно створюють проблеми, викликають стрес або ускладнюють життя, про це розповіло видання The Washington Post.

І таких, як виявилося чимало, майже 30% людей мають хоча б одну таку особу у своєму оточенні.

Реклама

Небезпека складних людей

Це не обов’язково відкрито токсичні люди. Часто це ті, з ким стосунки неоднозначні, наприклад, вони можуть одночасно давати підтримку та створювати напругу. Проте є й інша категорія — зв’язки, які майже повністю побудовані на стресі.

Саме такі взаємодії можуть діяти як хронічний подразник для організму. Постійне напруження підвищує рівень стресу та впливає на епігенетичні маркери — показники, які пов’язані зі швидкістю біологічного старіння клітин.

У дослідженні взяли участь понад 2000 людей. Вони відповідали на запитання про своє оточення, а також здавали зразки слини для аналізу змін ДНК, пов’язаних зі старінням. Результати виявилися показовими, кожна додаткова «складна» людина в оточенні збільшує швидкість старіння приблизно на 1,5%, тобто замість одного «біологічного року» за календарний рік організм може «старіти» на 1,015 року

Здавалося б, різниця мінімальна, проте у довгостроковій перспективі навіть такі невеликі зміни можуть накопичуватися та підвищувати ризик хронічних захворювань. Особливо сильний ефект спостерігався у людей, які мали двох і більше «складних людей» в оточенні.

Реклама

Водночас дослідники наголошують, що це не прямий причинно-наслідковий зв’язок, а стійка кореляція, яку ще потрібно вивчати.

Хто найчастіше стикається з «важкими» людьми

Цікаво, що певні групи частіше повідомляють про наявність таких стосунків:

жінки — вони, як правило, сильніше емоційно залучені у взаємини та гостріше реагують на труднощі

люди з гіршим станом здоров’я — через потребу у догляді чи складніші життєві обставини

ті, хто мав складне дитинство — вони можуть бути вразливішими до стресу

Ще одним важливим момент: ом є те, що найчастіше «складні» люди — не випадкові знайомі, а ті, від кого складно дистанціюватися. Серед них члени родини (особливо батьки та діти), колеги, сусіди чи співмешканці. Саме через обов’язки та спільний простір такі стосунки складніше змінити чи завершити.

Як захистити себе

Ідеальна порада — уникати токсичних зв’язків, але у реальному житті це не завжди можливо. Тому експерти рекомендують гнучкіший підхід:

Реклама

Встановлювати межі. Чітко визначайте, скільки часу та енергії ви готові вкладати у складні стосунки. Обмежувати контакт. Навіть невелике скорочення часу спілкування може знизити рівень стресу. Працювати над стосунками. У деяких випадках допомагає терапія чи відвертий діалог. Дбати про себе. Плануйте приємні активності до або після складних зустрічей, це допомагає «перезавантажитися». Балансувати оточення. Найважливіше — інвестувати у здорові стосунки, які вас підтримують. Саме вони створюють «буфер», який зменшує негативний вплив стресу.

Попри все, соціальні зв’язки залишаються критично важливими для здоров’я. Вони знижують ризик когнітивних порушень, пов’язані з довшою тривалістю життя і навіть можуть уповільнювати старіння на клітинному рівні. Натомість соціальна ізоляція має серйозні наслідки, серед яких — смерть.

Наше оточення — це не лише про емоції, а й про фізичне здоров’я. Люди, з якими ми щодня взаємодіємо, можуть як підтримувати нас, так і поступово виснажувати. Головний баланс не у тому, щоб уникати всіх складних стосунків, а у тому, щоб усвідомлено керувати ними. Обирати, де варто вкладатися, а де краще поставити межу. Бо іноді турбота про себе починається саме з того, кого ми впускаємо у своє життя.