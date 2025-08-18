ТСН у соціальних мережах

Ozempic проти харчування: відомий ресторатор розповів про свою дієту та поділився, як скинув 3 кг за 2 місяці

Одеський ресторатор Савва Лібкін усе життя присвятив гастрономії. Він створював страви, експериментував зі смаками та завжди був у вирі кулінарного життя. Проте у 63 роки вирішив провести над собою експеримент — перевірити силу дисципліни та змінити власний підхід до харчування.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Ozempic проти харчування: Савва Лібкін розповів про свою дієту та поділився, як скинув 3 кг за 2 місяці

Ozempic проти харчування: Савва Лібкін розповів про свою дієту та поділився, як скинув 3 кг за 2 місяці / © Credits

Мета Савви Лібкіна була скромною, але показовою, мінус 3 кг за два місяці. І, що важливо, без використання модних ін’єкцій типу Ozempic, які останні роки активно обговорюють у світі як «чарівну пігулку від зайвої ваги».

Що змінив Савва у своєму раціоні

  • Відмова від готових продуктів. З кухні зникли магазинні напівфабрикати та промислові упаковки з довгим складом.

  • Без білого борошна та хліба. Їм на заміну прийшли гречка, різана вівсянка, червоний рис і кіноа.

  • Сири — на паузу. Навіть улюблений пармезан пішов «у відпустку».

  • Жири — мінімум. Лише чайна ложка оливкової олії на день для смаку.

  • Солодке — під забороною. Ні цукру, ні меду, ні «корисних батончиків». Єдині дозволені ласощі — зелені яблука та малина без кісточок.

  • Сіль — теж у минулому. Навіть модні різновиди, як рожева чи морська.

  • Кава замінена. Тепер зранку лише фільтр-кава без кофеїну.

  • Білки — тільки легкі. У раціоні залишилися птиця, риба та кролик. Червоне м’ясо виключене.

  • Овочі — це основа. Об’єм тарілки формують кабачки, огірки, рукола та інші свіжі овочі.

Принципи, яких дотримувався ресторатор

  • Простота. У кожній страві — тільки знайомі інгредієнти. Жодних випадкових спецій чи соусів.

  • Об’єм з овочів. Навіть без висококалорійних продуктів тарілка має ситний вигляд.

  • Слухати себе. Їсти не за правилами модних дієт, а за внутрішнім відчуттям.

Результат

Мінус 3 кг за два місяці. «З’явилася ясність у голові та гарний настрій», — ділиться Савва, то його висновок: «Дієта — це чудовий спосіб перевірити силу волі та обійтися без Ozempic».

Навіть невеликі зміни у харчуванні — відмова від цукру, зменшення споживання солі, акцент на овочах — вже дають відчутний результат. А для людей після 60 років такі зміни корисні ще й для серцево-судинної системи.

Цікаво: відмова від надлишку солі знижує ризик гіпертонії, а зменшення цукру — ризик діабету ІІ типу.

Історія Савви Лібкіна доводить, що щоб почати худнути та почуватися краще, не завжди потрібні дорогі препарати чи жорсткі дієти. Достатньо прислухатися до себе, прибрати «зайве» з раціону та залишити тільки натуральне.

