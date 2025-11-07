Найдавніша споруда племені майя виявилася картою Всесвіту: несподіване відкриття вчених

У Мексиці археологи виявили карту Всесвіту майя / © Getty Images

Реклама

Найдавніша та наймасштабніша споруда майя — Агуада Фенікс, що розташована в Мексиці, виявилася не просто пам’яткою. Як з’ясували археологи, це — гігантська карта Всесвіту, яка була зведена 3000 років тому.

Про це повідомляє Т4.

Команда археологів з Університету Аризони під керівництвом Такеші Іномати провела лідарні дослідження та польові розкопки, які виявили: пам’ятка мая, збудована між 1050 та 700 роками до нашої ери, є набагато більшою, ніж вважалося. Вона має форму гігантського хреста з осями 9 та 7,5 кілометрів, що робить її найбільшою відомою пам’яткою майя.

Реклама

Вкладене хрестоподібне серце Агуади Фенікс / Джерело: Такеші Іномата

Як вважають науковці, цю масштабну споруду було навмисно спроєктовано як космограму — тобто фізичне втілення уявлень майя про порядок та будову Всесвіту.

Планування пам’ятки має вигляд вкладеного хреста, утвореного довгими коридорами, які були викопані в землі, обрамлені валами і вели до центрального, штучно створеного плато.

Найдовший із коридорів, який простягається на 6,3 кілометра, імовірно, використовувався для урочистих ритуальних процесій. Найбільш переконливі докази космологічного призначення пам’ятки знайшлися в її церемоніальному центрі.

Водночас на Головному плато, археологи виявили дві хрестоподібні ями, що містили суворо впорядковані ритуальні поклади кольорового пігменту: блакитний азурит — на півночі, зелений малахіт — на сході та жовта охра — на півдні.

Реклама

Окрім пігментів, у ямах у формі хреста були розміщені підношення з морських мушель, що символізували воду, а також різьблені фігурки з нефриту та зеленого каменю у вигляді крокодилів, птахів та жінки, що народжує.

Нефритові підношення, які були знайдені дослідниками / Джерело: Такеші Іномата

«Це відкриття має глибокі наслідки для розуміння раннього суспільства майя. На всій величезній території Агуада Фенікс, попри її монументальність, що вимагала, за оцінками, понад 10,8 мільйона людино-днів праці, не знайдено жодних ознак соціальної нерівності — ані резиденцій еліти, ані скульптур правителів. Це переконливо свідчить про те, що егалітарні культури були здатні до колосальних будівельних проєктів», — зазначає видання.

Своєю чергою, дослідники вважають, що головною мотивацією для масової участі людей у цьому будівництві була саме «побудова космограми, що матеріалізувала порядок Всесвіту». Це дало можливість залучити величезну кількість робітників без необхідності примусу з боку жорсткої ієрархічної структури.

Нагадаємо, вчені знайшли найбільший резервуар водяної пари у Всесвіті. Він оточує далекий квазар, містить у 140 трильйонів разів більше води, ніж усі океани нашої планети, і доводить, що вода існувала за довго до появи планет.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.