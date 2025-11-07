- Дата публікації
Найдавніша споруда племені майя виявилася картою Всесвіту: несподіване відкриття вчених
У Мексиці археологи знайшли 3000-річну споруду племені майя, яка виявилася гігантською картою космосу.
Найдавніша та наймасштабніша споруда майя — Агуада Фенікс, що розташована в Мексиці, виявилася не просто пам’яткою. Як з’ясували археологи, це — гігантська карта Всесвіту, яка була зведена 3000 років тому.
Команда археологів з Університету Аризони під керівництвом Такеші Іномати провела лідарні дослідження та польові розкопки, які виявили: пам’ятка мая, збудована між 1050 та 700 роками до нашої ери, є набагато більшою, ніж вважалося. Вона має форму гігантського хреста з осями 9 та 7,5 кілометрів, що робить її найбільшою відомою пам’яткою майя.
Як вважають науковці, цю масштабну споруду було навмисно спроєктовано як космограму — тобто фізичне втілення уявлень майя про порядок та будову Всесвіту.
Планування пам’ятки має вигляд вкладеного хреста, утвореного довгими коридорами, які були викопані в землі, обрамлені валами і вели до центрального, штучно створеного плато.
Найдовший із коридорів, який простягається на 6,3 кілометра, імовірно, використовувався для урочистих ритуальних процесій. Найбільш переконливі докази космологічного призначення пам’ятки знайшлися в її церемоніальному центрі.
Водночас на Головному плато, археологи виявили дві хрестоподібні ями, що містили суворо впорядковані ритуальні поклади кольорового пігменту: блакитний азурит — на півночі, зелений малахіт — на сході та жовта охра — на півдні.
Окрім пігментів, у ямах у формі хреста були розміщені підношення з морських мушель, що символізували воду, а також різьблені фігурки з нефриту та зеленого каменю у вигляді крокодилів, птахів та жінки, що народжує.
«Це відкриття має глибокі наслідки для розуміння раннього суспільства майя. На всій величезній території Агуада Фенікс, попри її монументальність, що вимагала, за оцінками, понад 10,8 мільйона людино-днів праці, не знайдено жодних ознак соціальної нерівності — ані резиденцій еліти, ані скульптур правителів. Це переконливо свідчить про те, що егалітарні культури були здатні до колосальних будівельних проєктів», — зазначає видання.
Своєю чергою, дослідники вважають, що головною мотивацією для масової участі людей у цьому будівництві була саме «побудова космограми, що матеріалізувала порядок Всесвіту». Це дало можливість залучити величезну кількість робітників без необхідності примусу з боку жорсткої ієрархічної структури.
