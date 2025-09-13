Все, що вам потрібно знати про речі із секондхенду: як їх прати, які в жодному разі не брати

Як правильно випрати одяг із секондхенду / © unsplash.com

Сучасне поняття “секондхенду” сформувалося понад сто років тому. Спершу заможні люди передавали свій одяг біднішим — щоб допомогти і водночас позбутися непотрібних речей. Згодом з’явилися покупці, готові платити за вживані речі, і на цьому зародився справжній бізнес. Сьогодні секондхенд — це повноцінна індустрія з власними стандартами якості.

Як працює сучасний секондхенд

У Європі функціонують компанії, які організовано збирають, сортують, обробляють та продають одяг із “других рук”. Процес виглядає так:

Збирання речей у спеціальних пунктах; Сортування за якістю та призначенням; Оброблення та дезінфекція на фабриках; Пакування та продаж у магазинах.

Секондхенд сьогодні — це не гуманітарна допомога, а сертифікований товар із підтвердженою санітарною обробкою.

Секондхенд в Україні

За даними статистики, близько 70% людей у світі мають хоча б одну річ із секондхенду. В Україні магазини вживаного одягу існували й раніше, але особливого поширення вони набули після економічного спаду 2013–2016 років. 2017 року країна посіла третє місце у світі за обсягом імпорту секонд-хенду, поступившись лише Пакистану та Малайзії.

Правила безпечного користування секондхендом

Лікарка-дерматологиня Катерина Бакіко наголошує: не ігноруйте правила оброблення речей із секондхенду.

Завжди мийте та періть нові покупки за температури понад 60 °C не менше 30 хвилин.

Додатково пропрасуйте одяг та продезінфікуйте взуття, капелюхи й аксесуари.

Робіть це навіть із речами, отриманими від родичів або друзів.

Зверніть увагу, що дезінфікуючі розчини, якими обробляють партії одягу для України, можуть подразнювати шкіру, тож первинне прання обов’язкове.

Також лікарка радить уникати купівлі вживаної білизни, купальників, багаторазових підгузників та прокладок, адже вони можуть містити мікроорганізми та залишки біологічних речовин.