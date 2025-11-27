Чи може Верховна Рада змінити Конституцію заради "мирної угоди": депутат відповів

Територіальні поступки. / © ТСН.ua

Реклама

Верховна Рада не візьме на себе відповідальність змінювати Конституцію України на користь агресорки Російської Федерації. Зміни до основного закону держави, пов’язані з поступками Росії, неможливі навіть у межах мирного договору.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

"Український парламент не візьме на себе відповідальність — вносити зміни до Конституції щодо територіальних поступок РФ", — наголосив депутат.

Реклама

З його слів, інакше стане прецедентом те, що можна захопити військовою силою будь-яку країну.

Нагорняк каже, що навіть менш чутливі питання, як-от відмова від вступу до НАТО, не матимуть підтримки у Верховній Раді. Він пояснив, що для конституційної більшості потрібно понад 300 голосів. На думку депутата, такі рішення в залі неможливі.

"Росіяни просували ці всі пункти, розуміючи, що Україна їх не схвалить, і потім звинуватять Україну в тому, що, мовляв, дивіться, ми ж хочемо миру, але вони не хочуть", — висловився представник "Слуги народу".

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що території, кількість війська, можливості альянсів — це найбільш чутливі питання "мирного плану". Саме вони потребують розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом

Реклама

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра каже, що територіальні поступки РФ в межах мирного плану — це запрошення до нової війни. Територіальна цілісність і суверенітет України — як і відповідальність агресорки Росії — не повинні бути предметом торгу. Натомість мир має бути справедливим.

Окрім того, пані посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна не розглядає питання зміни кордонів. З її слів, можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних деталей визначення "лінії зупинення", а "зміна українських кордонів — не те, що може бути предметом переговорів".