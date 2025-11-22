Мир по-трампівськи: Sky News про те, чому план має "реальні проблеми" і може підірвати Україну зсередини

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп наполягає, що його український колега Володимир Зеленський має схвалити запропонований “мирний план” з 28 пунктів для припинення війни в Україні. Тим часом лідер українців висловив застереження щодо угоди, заявивши, що “зараз один із найскладніших моментів”. Натомість “фюрер” РФ Володимир Путін з обережністю сприйняв американські пропозиції.

Критики попереджають, що план фактично повторює вимоги Кремля, йдеться у матеріалі Sky News.

Києву дали час до четверга, 27 листопада, щоб прийняти “мирний план”, але цей термін може бути продовжено для остаточного узгодження умов.

Критика плану Трампа

Однак, наголошує видання, Трамп зіткнувся з негативною реакцією навіть з боку членів його власної партії. Сенатор-республіканець Роджер Вікер, що очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, попередив, що план «має реальні проблеми» та навряд чи сприятиме миру.

«Україну не слід змушувати віддавати свої землі одному з найзліших воєнних злочинців у світі, Володимиру Путіну», – застеріг він.

Своєю чергою, аналітик Тім Еш наголошує: за цим документом “Росія отримує все” - чого не скажеш про Україну.

“Якщо Зеленський на це погодиться, я передбачаю величезну політичну, соціальну та економічну нестабільність в Україні”, - висловився він.

Зауважимо, що європейські країни, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина, зараз працюють над зустрічною пропозицією з Києвом, щоб “раз і назавжди забезпечити справедливий і міцний мир”.

Складне рішення для України

Під час свого звернення президент Зеленський заявив, що не зрадить національні інтереси України, але попередив, що попереду чекають дилеми. Зокрема, пропозиція Штатів вимагатиме від виведення українських військ з території на Донбасі, яку вона досі контролює, а Збройні сили будуть обмежені 600 тис. військовослужбовців.

Sky News наголошує, що Вашингтон погрожував припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї, якщо Київ відмовиться погодитися на угоду.

Натомість санкції проти Росії також будуть поступово скасовані, Москва буде знову запрошена до G8, а заморожені активи будуть об'єднані в інвестиційний фонд.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану щодо України. Він також наголосив, що критика угоди, над якою працює адміністрація Білого дому, є або неправильним розумінням угоди, або “неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях”.