Тандем "Віткофф і Зяткофф": Трамп віддав долю України у руки своїх бізнес-партнерів

Стів Віткофф і Джаред Кушнер / © Getty Images

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа робить ставку на неформальних емісарів, відсуваючи професійних дипломатів на другий план. Зять американського лідера Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф опинилися в центрі переговорів та намагаються застосувати логіку бізнес-угод до затяжної війни в Україні і ядерної кризи з Іраном.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Протягом останнього року адміністрація Трампа використовувала нестандартні підходи у зовнішній політиці — від нетрадиційної дипломатії до «дипломатії канонерок», а в найчутливіших ситуаціях — навіть переговори без участі професійних дипломатів.

Реклама

В Білому домі 17 лютого фактично спробували поєднати всі ці методи. У Женеві найближчі довірені представники президента США зранку проводили перемовини з іранською стороною, а вже після обіду зустрічалися з російськими та українськими делегаціями.

Це продемонструвало переконання Трампа, що Держдепартамент і Рада національної безпеки — структури, які десятиліттями координували міжнародні переговори США, — можуть залишатися поза процесом. Саме тому Віткофф і Кушнер очолили зусилля щодо врегулювання як іранської ядерної проблеми, що триває понад 20 років, так і війни в Україні, яка вже наближається до п’ятого року.

Трамп повністю покладається на стиль роботи Віткоффа і Кушнера

За даними джерел, Трамп повністю покладається на стиль роботи Віткоффа і Кушнера. Довіру до них зміцнили результати минулорічних переговорів, коли вдалося досягти перемир’я в Газі та повернення всіх ізраїльських заручників, яких утримував ХАМАС. Росія, Туреччина й держави Перської затоки також позитивно сприйняли участь представників президента США, оскільки їхній підхід сформований бізнес-переговорами у сфері нерухомості та передбачає більшу гнучкість.

Вони ведуть переговори мовою угод і майже не акцентують на темах демократії чи прав людини. Крім того, їхні партнери по переговорах нерідко пов’язані з бізнес-інтересами родин Трампа та Віткоффа.

Реклама

«Деякі країни справді вітають таку неформальну структуру в Білому домі Трампа», — сказала дослідниця Brookings Institution Аслі Айдинташбас. Водночас вона додала: «Я не бачила, щоб хтось був особливо вражений дипломатичними навичками нинішньої команди».

Як у Росії сприймають Віткоффа і Кушнера?

Близьке до Кремля джерело повідомило, що російські чиновники відзначають відкритість і ентузіазм Віткоффа, хоча іноді сумніваються у його надійності як посередника. На початковому етапі він майже не залучав до переговорів американських фахівців.

Пізніше російська сторона почала позитивніше оцінювати участь Кушнера через його системніший і структурований підхід. У Росії навіть з’явилося іронічне прізвисько для цього тандему — «Віткофф і Зяткофф».

В Ірані Кушнера також називають «Дамад Трамп» — перським словом «зять». Іранські медіа активно висвітлюють його роль у переговорах. Політолог Ахмад Зейдабаді написав, що участь Кушнера є «позитивною», адже він «представляє прагматичну й м’якшу сторону Трампа».

Реклама

Метод Віткоффа і Кушнера базується на підході «людей угод»

Сам Кушнер раніше пояснював, що їхній метод базується на підході «людей угод», які мають «розуміти людей». Віткофф став відомим у бізнесі завдяки великим операціям, зокрема купівлі хмарочоса Woolworth Building 1998 року. Кушнер продовжив девелоперський бізнес свого батька та згодом розширив його до інвестиційної діяльності.

Кушнер не обіймає державної посади й не отримує зарплати з бюджету, тоді як Віткофф формально має статус спеціального посланця США.

Під час першого президентського терміну Трампа Кушнер відігравав ключову роль у «Авраамових угодах», що нормалізували відносини Ізраїлю з кількома арабськими країнами. Минулого року його участь у переговорах щодо перемир’я в Газі отримала схвальні оцінки навіть від деяких демократів.

Прихильники адміністрації вважають, що великі статки обох переговірників роблять їх менш залежними від зовнішнього впливу. Водночас обидва стикаються з питаннями щодо можливих конфліктів інтересів.

Реклама

Син Віткоффа очолює криптокомпанію родини Трампа, значну частку якої торік придбав інвестфонд, пов’язаний з ОАЕ. Кушнер також залучив мільярдні інвестиції від державних фондів Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Попри активні контакти Росія затягує переговори

Попри активні контакти, і Росія, і Іран дотримуються схожої тактики — затягування переговорів.

На Мюнхенській безпековій конференції учасники перемовин щодо України неодноразово зазначали: Москва має достатньо підстав брати участь у переговорах, але не поспішає укладати угоду.

За словами західних чиновників, президент Росії Володимир Путін переконаний у своїй перевазі й вважає, що навіть якщо для повного контролю над Донбасом знадобиться ще 18 — 24 місяці, кожен день війни зміцнює його позиції.

Реклама

Для Ірану затягування переговорів також є способом зберегти режим. Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що досягти домовленостей буде непросто, адже там рішення ухвалюють «радикальні шиїтські клірики».

Підхід Трампа щодо війни в Україні

Водночас підхід Трампа до двох криз відрізняється. У випадку Ірану він поєднує дипломатичний тиск із загрозою швидкої військової операції. Щодо війни Росії проти України — навпаки, президент США зменшив військовий тиск, зупинивши прямі постачання озброєння, які активно підтримувалися Конгресом за президентства Джо Байдена.

Паралельно США посилили санкції проти російського «тіньового флоту» та навіть обговорюють перспективи американських інвестицій у Росію в разі укладення угоди.

Аналітики не виключають, що Путін може погодитися на припинення війни, якщо отримає масштабне потепління відносин зі США та виведення українських сил із решти Донбасу.

Реклама

Тим часом Трамп періодично скаржиться, що Путін «водить його за ніс», і протягом року поперемінно звинувачував у негнучкості то Україну, то Росію. Наразі очільник Білого дому знову критикує Україну та її керівництво, наголошуючи, що вони недооцінюють той факт, що Росія є більшою державою та володіє ядерною зброєю.

Нагадаємо, минулого тижня на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, а також окрему зустріч з Віткоффом та Кушнером. З Рубіо обговорили ситуацію на фронті, енергобезпеку взимку та підготовку до результативних переговорів у Женеві, зокрема питання гарантій безпеки і економічного відновлення. На зустрічі з представниками Трампа обговорювали напрацювання після Абу-Дабі напередодні тристороннього саміту Україна-США-Росія.

17 лютого в Женеві відбувся перший раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни за участю делегацій України, США та Росії. Віткофф заявив про «значний прогрес». Він зазначив, що зусилля Трампа дозволили зблизити сторони для припинення війни. Спецпосланець поінформував, що делегації погодилися передати напрацювання своїм лідерам і продовжити роботу над досягненням мирної угоди.