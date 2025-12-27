Зеленський узгодив позиції з Європою перед зустріччю з Трампом

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Про це глава держави повідомив у коментарі «Ми-Україна».

За його словами, обговорювалася можливість розширити склад «Берлінського формату» більшою кількістю європейських лідерів. Зеленський заявив, що європейські партнери поки що знають не всі деталі ключових документів про припинення війни.

Реклама

«І обговорювали 20 пунктів — наше ставлення до територіального питання, до ЗАЕС, до питань з грошима. Зараз нам простіше. Як ми казали, 20 пунктів готові уже на 90%, тому що є рішення. Може комусь подобатись, комусь ні, але тим не менш 100 млрд доларів Україна отримає сьогодні. Про це ще раз підкреслили Урсула фон дер Ляєн, а також Антоніо Кошта. Ми дуже надіємося, що буде конструктивна розмова зі США, і дуже хочемо зібратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які у нас є», — додав президент.

Після розмови з Трампом Зеленський пропонує знову зібратися з європейськими лідерами, щоб представити їм напрацьовані домовленості, обговорити деталі й узгодити гарантії безпеки США та Європи. Він уже запропонував європейцям план зустрічей на найближчі дні та тижні, зараз європейці його опрацьовують.

Нагадаємо, Володимир Зеленський везе до США план із 20 пунктів.

За даними журналіста Axios Барака Равіда, Трамп проведе зустріч із Зеленським у неділю, 28 грудня, у Мар-а-Лаго.