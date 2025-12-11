- Дата публикации
Решетник рассекретил кризис в браке, который едва не привел к разводу: "Мужчины хотят сбежать"
Ведущий честно назвал причину разногласий, которые остались уже в прошлом.
Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился неожиданными подробностями о личной жизни и какие серьезные испытания он прошел с женой Кристиной.
Звездные супруги вместе больше 15 лет, и их часто называют одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Впрочем, как признался Григорий, в отношениях случались непростые моменты, которые могли стоить им семейного счастья. В проекте "55 за 5" ведущий вспомнил период, когда семья переживала финансовые трудности и жила в съемной квартире. Именно тогда, по его словам, возник самый большой кризис. Но, к счастью, они нашли выход.
«Это было 10 лет назад, мы жили на съемной квартире, у нас не было финансов. Мужчины в такие моменты просто хотят сбежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем сбежать подальше», — признался телеведущий.
Решетник также отметил тревожную тенденцию — за время полномасштабной войны количество разводов в Украине растет. Он вспомнил недавний нашумевший разрыв Тараса и Елены Тополей, но заверил, что сам не планирует делать подобных шагов.
«Решетники не разведутся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает, у меня молодая жена, но я не планирую пока с ней расставаться», — добавил звезда.
