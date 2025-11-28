Режиссер "Ты - Космос" Остриков рассекретил свои 10-летние отношения и признался, когда сыграет свадьбу

Павел Остриков

Режиссер фильма "Ты - Космос" Павел Остриков рассекретил свои 10-летние отношения.

Знаменитость не скрывает, что не одинок. Режиссер на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что уже в течение 10 лет находится в отношениях. Избранницей Павла Острикова стала писательница Евгения Бабенко. Они начали встречаться именно тогда, когда режиссер готовил сценарий к фильму "Ты - Космос".

"Да, у меня есть вторая половинка. Это Евгения Бабенко, писательница, я ее очень люблю. Вот 10 лет мы вместе. Я думаю, что мы встретились, когда я начал писать сценарий (к фильму "Ты - Космос" - прим. ред.)", - говорит режиссер Анне Севастьяновой.

Павел Остриков и Евгения Бабенко

Парочка еще официально не замужем. Тем не менее, они планируют заключить брак. Более того, это произойдет или в этом году, или в следующем. Сейчас влюбленные выбирают кольца.

"Мы еще не женаты, но планируем. Это будет в этом году или в следующем. Мы уже выбираем кольца", - делится режиссер.

