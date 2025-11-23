- Дата публикации
Фон дер Ляен раскрыла ключевые требования ЕС к соглашению о завершении войны - чего ждать Украине
Евросоюз очертил основные принципы, которые должны лечь в основу будущего соглашения о завершении войны РФ против Украины.
Европейская комиссия определила ключевые принципы, которые должны лечь в основу будущего соглашения о завершении российской войны против Украины.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в сети X.
Фон дер Ляен подчеркнула, что любой реалистичный план мира должен прекратить боевые действия и не создать предпосылок для новой агрессии в будущем. По ее словам, ЕС и партнеры согласовали фундаментальные составляющие, необходимые для "справедливого и продолжительного мира и суверенитета Украины".
Еврокомиссия выделяет три базовых элемента будущего соглашения:
границы Украины должны оставаться неизменными, ведь их изменение силой противоречит международному праву;
на Украину не могут налагаться военные ограничения, поскольку это ослабит ее обороноспособность и поставит под угрозу безопасность всей Европы;
Евросоюз должен играть центральную роль в гарантировании мира и дальнейших механизмов безопасности для Украины.
Фон дер Ляен напомнила, что у Украины есть суверенное право самостоятельно определять свой путь и уже сделала выбор в пользу европейской интеграции. Этот путь предполагает послевоенное восстановление, углубление экономического взаимодействия с ЕС и будущее членство в Союзе.
Президент Еврокомиссии заверила, что Брюссель вместе с государствами-членами, Коалицией желающих и США продолжает сотрудничество с Украиной, чтобы обеспечить реальный прогресс в направлении мира.
Отдельно она подчеркнула, что критически важным условием любого соглашения является возвращение всех украинских детей, незаконно вывезенных Россией.
Напомним, в Женеве начались кризисные переговоры между США, Украиной и Европой о "мирном плане" Трампа, который, как заверили американские чиновники, должен быть "выгодным для Киева" и не является "окончательным предложением".