В WBC оценили возможный реванш Усик — Верховен и назвали следующего соперника украинца

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман ответил на вопрос о возможном бою-реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Сулейман выразил готовность санкционировать второй поединок между Усиком и Верховеном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако сначала президент WBC хотел бы увидеть бой украинца с претендентом по линии организации — непобежденным немцем Агитом Кабайелом.

"Считаю, что правильно было бы, если бы Рико попал в рейтинг WBC. И он заслуживает того, чтобы снова биться за титул чемпиона мира. Будет ли это топ-10 или топ-15? Я не знаю. Это вопрос рейтингового комитета, но я бы сказал, что топ-топ-топ", — рассказал Сулейман в комментарии YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх также вышел на ринг и заявил, что хочет организовать бой Усика с Кабайелом, а затем реванш украинца с Верховеном.

"Я готов. Я могу подраться с обоими", — ответил Усик.

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Также Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

