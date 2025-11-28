- Дата публикации
Россию массированно атаковали десятки БпЛА: где взрывалось и горело (видео)
Очевидцы во время атаки по России сняли на видео взрывы и вспышки. Минобороны РФ утверждает о «сбитии» 136 БпЛА.
Россию массированно атаковали дроны в ночь на 28 ноября. Взрывы гремели в Саратове, Энгельсе, Ростовской области и Москве. Целью ударов могли быть аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом сообщили телеграм-каналы.
Так, в Саратове и Энгельсе, по словам местных жителей, с 1:00 до 5:00 гремели взрывы. В Саратове видели яркие вспышки во время сбивания БпЛА. Также были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту «Гагарин». После атаки в городе возник ряд пожаров, последствия устанавливаются.
По направлению движения основной целью дроновой атаки мог быть Саратовский НПЗ и территория аэродрома «Энгельс-2», откуда взлетают для атак по Украине стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.
В то же время в Ростовской области в городе Шахты мог быть поражен объект энергетической инфраструктуры. Также есть попадания в районе промышленной зоны и аэродрома. Последствия уточняются.
В Таганроге Ростовской области были слышны взрывы неподалеку от военного аэродрома. Есть последствия на земле в районе аэродрома и промзоны, которые еще уточняются.
В Москве утром отчитались о якобы сбитии трех беспилотников. Россияне ввели временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту «Внуково».
В российском Минобороны утверждают, что за ночь «сбили и поразили» 136 беспилотников.
Напомним, 27 ноября дроны атаковали воинскую часть полка Росгвардии «Ахмат-Север» в Байсангуровском районе Грозного (Чечня). По предварительным данным, было попадание по территории объекта. Детали и последствия уточняются.