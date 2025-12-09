В большинстве областей Украины введены аварийные отключения света

Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В большинстве регионов Украины 9 декабря введены аварийные отключения света. Обнародованные ранее графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Аварийные отключения электроэнергии введены из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

«Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

Аварийные отключения света отменят, когда будет стабилизирована ситуация в энергосистеме.

Напомним, утром 9 декабря в ряде областей Украины, в частности на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине, были введены аварийные отключения света. «Укрэнерго» информировало, что аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после устранения последствий ударов.

Позже в этот же день для Киева и нескольких областей Украины были опубликованы обновленные графики стабилизационных отключений света.