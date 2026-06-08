Чорний стовп диму накрив Бєлгород після потужного вибуху: що відомо (фото, відео)

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

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У російському місті Бєлгород удень 8 червня зафіксували великий стовп диму після ймовірного падіння російської авіаційної бомби.

Про це повідомили місцеві пабліки та Exilenova+.

Вибухи в Бєлгороді — що відомо

За інформацією місцевих каналів, над містом піднявся величезний гриб чорного диму. За попередніми даними, російські військові могли випадково скинути боєприпас на власний населений пункт.

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Наразі офіційної інформації від місцевої влади чи військового керівництва щодо причин вибуху, руйнувань або наявності постраждалих не надходило.

Чорний дим над Бєлгородом — фото, відео

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Вибухи в Бєлгороді 8 червня / © Exilenova+

Ситуація у Бєлгороді — останні новини

Нагадаємо, ще в січні цього року бомбардувальник держави-агресорки скинув на російське місто Бєлгород авіабомбу ФАБ-500 поблизу житлового будинку.

Варто додати, що російська авіація регулярно впускає КАБи на свою ж територію або на тимчасово окуповану українську. За даними британської розвідки, російські ВПС наразі здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, в середньому від 180 до 250 пусків планувальних боєприпасів на день залежно від погоди.

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