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Чорний стовп диму накрив Бєлгород після потужного вибуху: що відомо (фото, відео)
Над російським Бєлгородом здійнявся стовп диму через імовірне падіння авіабомби.
У російському місті Бєлгород удень 8 червня зафіксували великий стовп диму після ймовірного падіння російської авіаційної бомби.
Про це повідомили місцеві пабліки та Exilenova+.
Вибухи в Бєлгороді — що відомо
За інформацією місцевих каналів, над містом піднявся величезний гриб чорного диму. За попередніми даними, російські військові могли випадково скинути боєприпас на власний населений пункт.
Наразі офіційної інформації від місцевої влади чи військового керівництва щодо причин вибуху, руйнувань або наявності постраждалих не надходило.
Чорний дим над Бєлгородом — фото, відео
Ситуація у Бєлгороді — останні новини
Нагадаємо, ще в січні цього року бомбардувальник держави-агресорки скинув на російське місто Бєлгород авіабомбу ФАБ-500 поблизу житлового будинку.
Варто додати, що російська авіація регулярно впускає КАБи на свою ж територію або на тимчасово окуповану українську. За даними британської розвідки, російські ВПС наразі здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, в середньому від 180 до 250 пусків планувальних боєприпасів на день залежно від погоди.