Світ
102
2 хв

Різдво і Новий рік у Польщі: як працюватимуть магазини перед святами

У Польщі діє заборона на торгівлю у святкові дні. Наприкінці грудня це може стати несподіванкою для покупців.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Новий рік

Новий рік / © Credits

Напередодні зимових свят у Польщі багато людей планують покупки, подарунки та святкові закупи. Втім, у грудні графік роботи магазинів суттєво змінюється через законодавчу заборону торгівлі у святкові дні.

Про це пише Lodz now.

У Різдвяний Святвечір та у дні Різдва більшість магазинів і торгових центрів будуть зачинені або працюватимуть із суттєвими обмеженнями.

Коли магазини не працюватимуть

У Польщі торгівля заборонена у такі дні:

  • 24 грудня — Різдвяний Святвечір

  • 25 і 26 грудня — Різдво

  • 1 січня — Новий рік

У ці дні більшість супермаркетів, торгових центрів і магазинів не працюватимуть. Виняток можуть становити лише невеликі крамниці з особливим статусом — зокрема в аеропортах, на вокзалах, у готелях або на різдвяних ярмарках.

До 23 грудня магазини у Польщі, як правило, працюють за звичним графіком. Також у першій половині місяця можливі так звані торгові неділі, коли торгівля дозволена й покупці можуть зробити необхідні закупи перед святами.

Такі дні традиційно стають найзавантаженішими — черги у супермаркетах і торгових центрах можуть бути значними.

У період з 27 по 30 грудня магазини зазвичай повертаються до стандартного режиму роботи. Більшість торгових точок відкриті щодня зранку до вечора, однак можливі скорочені години роботи, особливо у великих торгових центрах.

Покупцям радять планувати святкові закупи заздалегідь, аби уникнути неприємних сюрпризів у неробочі дні.

Нагадаємо, в Україні під час зимових свят, зокрема на Різдво і Новий рік, для банківської системи не запровадять вихідні дні. Оскільки на період воєнного стану скасовано святкові вихідні.

