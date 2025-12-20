- Дата публікації
Різдво і Новий рік у Польщі: як працюватимуть магазини перед святами
У Польщі діє заборона на торгівлю у святкові дні. Наприкінці грудня це може стати несподіванкою для покупців.
Напередодні зимових свят у Польщі багато людей планують покупки, подарунки та святкові закупи. Втім, у грудні графік роботи магазинів суттєво змінюється через законодавчу заборону торгівлі у святкові дні.
Про це пише Lodz now.
У Різдвяний Святвечір та у дні Різдва більшість магазинів і торгових центрів будуть зачинені або працюватимуть із суттєвими обмеженнями.
Коли магазини не працюватимуть
У Польщі торгівля заборонена у такі дні:
24 грудня — Різдвяний Святвечір
25 і 26 грудня — Різдво
1 січня — Новий рік
У ці дні більшість супермаркетів, торгових центрів і магазинів не працюватимуть. Виняток можуть становити лише невеликі крамниці з особливим статусом — зокрема в аеропортах, на вокзалах, у готелях або на різдвяних ярмарках.
До 23 грудня магазини у Польщі, як правило, працюють за звичним графіком. Також у першій половині місяця можливі так звані торгові неділі, коли торгівля дозволена й покупці можуть зробити необхідні закупи перед святами.
Такі дні традиційно стають найзавантаженішими — черги у супермаркетах і торгових центрах можуть бути значними.
У період з 27 по 30 грудня магазини зазвичай повертаються до стандартного режиму роботи. Більшість торгових точок відкриті щодня зранку до вечора, однак можливі скорочені години роботи, особливо у великих торгових центрах.
Покупцям радять планувати святкові закупи заздалегідь, аби уникнути неприємних сюрпризів у неробочі дні.
Нагадаємо, в Україні під час зимових свят, зокрема на Різдво і Новий рік, для банківської системи не запровадять вихідні дні. Оскільки на період воєнного стану скасовано святкові вихідні.