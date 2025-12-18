Росія тестує НАТО: чи є загроза для Естонії після війни в Україні

Кордон Росія - Естонія / © Associated Press

У вересні та жовтні 2025 року серія порушень російськими військами повітряного простору НАТО — вторгнення на кордони Естонії, короткочасне проникнення до Румунії та порушення польського повітряного простору — спричинила занепокоєння у європейських столицях.

Про це йдеться в звіті European Council on Foreing Relations.

Кожен інцидент окремо можна було б списати на помилку чи демонстрацію сили, але разом вони сприймаються як перевірка рішучості НАТО та спроба Кремля з’ясувати, чи ослабла реакція альянсу після майже чотирьох років війни в Україні.

Для Естонії як невеликої, але стратегічно важливої країни на східному фланзі НАТО загроза особливо помітна. Країна межує з Росією та Калінінградським анклавом, ізолювана вузьким Сувалкським коридором і вразлива до артилерійських ударів із Санкт-Петербурга. Разом із тим, Естонія активно зміцнює обороноздатність: держава збільшила оборонний бюджет до 5% ВВП та інвестує понад 10 млрд євро у розвиток сил оборони до 2029 року. Стратегія Естонії включає три ключові елементи: перевага в артилерії, протиповітряна та протидронова оборона, а також тотальна мобілізація громадян через добровольчий рух Kaitseliit.

Естонські уроки з війни в Україні показують, що оборона сильніша за напад. Сучасні технології, зокрема FPV-дрони та високоточні боєприпаси, здатні значно ускладнити просування ворога навіть для переважаючих сил. Навіть Росія, з її досвідом та амбіціями, наразі не має ресурсів і можливостей для успішного вторгнення в Естонію. Разом із тим, політична єдність НАТО та підтримка союзників залишаються критично важливими для стримування агресії.

Таким чином, Естонія сьогодні добре підготовлена до потенційних загроз з боку Росії. Стратегічне розташування робить її символічною перевіркою спільної оборони Європи, а уроки з України демонструють, що навіть невеликі держави можуть ефективно протидіяти потужнішому агресору завдяки технологіям, мобілізації та ефективній оборонній стратегії.

Нагадаємо, Росія вже відкрито погрожує війною країнам НАТО. Відповідну заяву зробив Андрій Бєлоусов, міністр оборони РФ. За його словами, об’єднані сили НАТО начебто ведуть підготовку до протистояння з РФ на рубежі 30-х років. Тому Росія воюватиме і наступного року, “нав’язуючи супротивнику свою війну”.