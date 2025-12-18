Російські активи для допомоги Україні: одна з країн ЄС висловила несподівану підтримку

Російський рубль / © Getty Images

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков на саміті ЄС 18 грудня заявив, що його країна підтримає використання заморожених російських активів для допомоги України. Але за умови, що фінансування репараційної позики погодять інші країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Novinite.

Очільник болгарського уряду зазначив, що застереження щодо плану допомоги Україні з використанням заморожених російських активів, які висловлюють, зокрема, Бельгія та Італія, є обґрунтованими, однак це не означають відсутності підтримки самої ідеї фінансової допомоги Україні.

Раніше Болгарія разом з Бельгією, Італією та Мальтою підписала декларацію, в якій пропонували альтернативні підходи до плану надання Україні кредиту під заморожені активи. Це викликало сумніви щодо того, чи підтримає Софія такий захід.

Желязков уточнив, що позиція Болгарії відповідає головній меті встановлення міцного миру, захисту суверенітету України та сприяння її відновленню.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії підтвердили, що у спільній декларації чотири країни наголосили на необхідності продовження дискусій задля пошуку надійної та передбачуваної фінансової підтримки України, яка повністю відповідатиме законодавству ЄС та міжнародному праву.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС заявив про переламний момент у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає репараційний кредит коштом заморожених російських активів вона стане вразливою, а очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів завершення війни.