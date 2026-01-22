Спецпосланці Трампа прибули до Кремля: що відомо

Стів Віткофф та Джаред Кушнер / © Associated Press

Увечері в четвер, 22 січня, спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Кремля на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

Зазначається, що темою зустрічі представників Трампа із лідером держави-агресорки стане врегулювання війни в Україні, яку розв’язав господар Кремля.

У переговорах російську сторону представляють радник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков та спецпосланець Путіна, бізнесмен Кирило Дмитрієв.

Раніше стало відомо, що спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер увечері 22 січня привезуть до Кремля проєкт мирної угоди. У Москві американські посадовці мають обговорити з Путіним 20-пунктний план щодо припинення війни, який «готовий на понад 90%».

Напередодні візиту до РФ Віткофф анонсував наступний раунд переговорів про мир. Відбудеться він в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — після зустрічей у Москві.

Він також висловив думку про те, що зараз переговорний процес виходить на фінальний етап.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також висловився про те, що закінчення війни в Україні відбудеться «дуже скоро».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії.