Такого не було роками: ще одна країна масово розгортає війська на Близькому Сході

Eurofighter Typhoon / © Associated Press

Велика Британія суттєво посилила свою військову присутність на Близькому Сході, розгорнувши масштабну операцію із забезпечення повітряної безпеки.

За даними Міністерство оборони Великої Британії, місія триває вже понад п’ять тижнів безперервно — це одна з найдовших подібних операцій останніх років.

Що саме розгорнули

Британські сили проводять повітряні операції одночасно на кількох ключових напрямках — зокрема на Кіпрі, у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні.

До складу угруповання входять:

винищувачі Eurofighter Typhoon

малопомітні літаки F-35B Lightning II

вертольоти AW159 Wildcat

системи протиповітряної оборони та боротьби з дронами

есмінець HMS Dragon

Ці сили забезпечують захист британських військових, об’єктів і союзників у регіоні.

Навіщо це потрібно

У Лондоні пояснюють, що розгортання має стримати загрози та забезпечити контроль у нестабільному регіоні.

Винищувачі Typhoon здатні швидко реагувати на повітряні загрози, а F-35B — проводити розвідку та діяти в умовах високого ризику. Вертольоти й кораблі доповнюють систему, створюючи багаторівневу оборону.

Окрему увагу приділяють боротьбі з дронами — через зростання їх ролі в сучасних конфліктах.

Що це означає

Фактично Британія формує постійний оборонний щит у регіоні, поєднуючи повітряні, морські та наземні сили в єдину систему.

Такий підхід свідчить про перехід від тимчасових операцій до довгострокового стримування — і демонструє готовність Лондона діяти одночасно на кількох напрямках.

Це також сигнал союзникам і потенційним противникам про посилення військової активності Заходу на Близькому Сході.

