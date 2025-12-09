Що тут не так: лише люди з IQ понад 160 помітять помилку за 8 секунд

Знайдіть помилку на картинці / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Ми підготували зображення красивого міського парку. Ретельно роздивіться картинку і постарайтесь знайти одну маленьку, але дуже важливу деталь, яка виглядає дивно. Це може бути що завгодно: пара на мосту, птахи, дерева чи будівлі на задньому плані.

Ваше завдання — помітити саме той елемент, який не вписується в загальну картину. Увага: у вас є всього 8 секунд, щоб зробити висновок.

Готові?

Реклама

Знайдіть, що тут не так / © Фото з відкритих джерел

Побачили дивину? Вітаємо тих, хто розгадав її менше ніж за 8 секунд! Ваш IQ явно не нижче 160.

Для всіх інших ця гра стане чудовою вправою для розвитку уважності. Адже іноді саме найдрібніші деталі виявляються найважливішими.

Відповідь:

Більшість, напевно, звернули увагу на жінку. Її волосся розвівається зовсім не так, як листя дерев, а подоли пальта рухаються в іншому напрямку.