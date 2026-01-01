ТСН у соціальних мережах

1041
1 хв

Чим Росія атакувала Україну в новорічну ніч і скільки сталося "прильотів"

У новорічну ніч силам ППО вдалося збити та придушити 176 ворожих цілей, проте зафіксована і низка влучань.

Ірина Лаб'як
Сили ППО відбивали атаку російських дронів у ніч проти 1 січня

Сили ППО відбивали атаку російських дронів у ніч проти 1 січня / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У новорічну ніч проти 1 січня Росія атакувала Україну 205 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські дрони атакували Україну із Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, Чауди, Гвардійського та Донецька. Близько 130 випущених БпЛА — це «Шахеди».

Ворожу повітряну атаку відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 ППО збила/придушила 176 дронів типу «Шахед», «Гербера» та інших типів на півночі, півдні та сході України.

Водночас сталося влучання 24 ударних безпілотників на 15 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликали в Повітряних силах.

Нагадаємо, у новорічну ніч Росія масовано атакувала Волинську область «Шахедами», поціливши в об’єкти критичної інфраструктури. Через влучання та пожежі, зокрема у Луцьку та Ковельському районах, без електроенергії залишився 103 341 абонент.

Окрім того, за кілька хвилин до Нового року російські дрони атакували критичну енергетичну інфраструктуру Одещини, спричинивши пожежу на одному з об’єктів. Через удар виникли перебої з електропостачанням підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси.

1041
