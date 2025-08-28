Виїзд чоловіків 18–22 років: наслідки для українців та реакція суспільства

Перетин кордону / © ТСН.ua

Реклама

Від 28 серпня в Україні запрацювала норма, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 роки. Це викликало різноманітні реакції в суспільстві.

Військовослужбовці, громадські діячі та експерти обговорюють наслідки цього рішення: від демографічних ризиків до справедливості щодо захисників країни.

Як нещодавнє рішення Кабміну вплинуло на життя українців — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Ситуація на українському кордоні

В Україні 28 серпня запрацювала норма про дозвіл на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 22 років.

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, перші охочі перетнути кордон уже це зробили.

Речник ДПСУ Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Втім, як повідомили в Державній прикордонній службі, станом на вечір 28 серпня дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку.

У відомстві наголосили, що оновлення правил перетину держкордону не є основою великого пасажиропотоку.

Реклама

«Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік, як і раніше, залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні», — зазначили в ДПСУ.

Водночас у відомстві додали, що в будні державний кордон в обох напрямках перетинають у середньому 125–135 тис. осіб на добу, водночас у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу.

Своєю чергою згідно з інформацією від Західного регіонального управління Держприкордонслужби, величезних черг перед пунктами пропуску з сусідніми державами не спостерігається.

Водночас черги, які були на словацькому кордоні вранці, спричинені завершенням сезону відпусток.

Реклама

Молоді чоловіки їдуть на «закупи» та до родичів

Молоді чоловіки віком від 18 до 22 років виїжджають за кордон через різні причини.

Як розповідає у сюжеті журналістка Марічка Кужик, серед охочих поїхати за кордон — 22-річний Нікіта Панасюк. Молодий хлопець вирішив відвідати свого батька в Чехії.

«Одразу вирішив поїхати, побачити тата, бо ми з ним від початку війни не бачилися один з одним. Зустрітися, погуляти, поговорити. Думаю, мій випадок не єдиний, дуже багато хто розлучений сім’ями і давно не бачилися, думаю, це чудова можливість з’єднатися», — розповів молодик.

Інший — 22-річний Роман Волос — має намір перетнути кордон, щоб спробувати, чи діють оновлені правила уряду.

Реклама

«Просто йдемо на закупи в „Бєдронку“, та й усе. Я з другом приїхав, недалеко живемо. Подивимося, чи все це працює, прикордонник сказав, що працює», — розповів хлопець.

Роман схвалює постанову Кабміну, оскільки багато його друзів, які виїхали ще до повноліття, тепер мають намір повернутися до України.

Що кажуть про нововведення українці

Військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним «Осман» обурюється новим рішенням Кабміну. Він вважає, що такі нововведення несправедливі щодо людей, які добровільно пішли воювати у віці 18–22 років.

«Ну і ще одне питання до наших політиків: чому ті, кому 18–22, можуть вільно кататися за кордон, а ті, хто пішов добровільно у 18–22 воювати, не мають права демобілізуватися після трьох років участі в бойових діях хоча б на пів року?» — написав він своєму дописі в Telegram.

Реклама

Своєю чергою громадський діяч Анатолій Ткачук попереджає, що ухвалене рішення щодо дозволу виїду чоловіків віком 18–22 роки за кордон може призвести до демографічної кризи.

«Гляньте на статево-вікову піраміду 2022 року, свіжішої зараз нема реальної. Там добре видно, що ця категорія і так за чисельністю провалена. Якщо ще втече за кордон частина цих молодих чоловіків, ми матимемо величезну демографічну яму. А через 2–3 роки взагалі не буде мобілізаційного ресурсу», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ткачук зазначає, що чоловіки від 18 до 22 років — це не діти, «це ті, які зараз можуть отримати швидко кваліфікацію і виготовляти зброю, якої не вистачає старшим на фронті».

«У 22 роки я вже мав третю категорію інженера-конструктора і працював на виробництві. Це не проблема», — додав громадський діяч.

Реклама

Водночас нардеп «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський переконує, що рішення Кабміну не стане причиною масового виїзду молодих чоловіків з країни, пише LIGA.net.

Він пояснив, що ті, хто хоче залишити країну, завжди знаходять для цього шляхи, які часто передбачають порушення законодавства та корупційні схеми.

«Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це, навпаки, стимулюватиме повернення до України тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20–22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати до України і виїжджати з неї», — зауважив народний депутат.

Після рішення Кабміну молодь почала звільнятися з роботи

Після ухваленого Кабміном рішення у соцмережах почали з’являтися історії про те, як молоді чоловіки віком від 18 до 22 років почали звільнятися та виїжджати за кордон.

Реклама

В одному з відео, яке опублікували в соцмережі Facebook, один з бізнесменів розповідає, що за день у нього звільнилося п’ятеро молодих працівників.

Він акцентував, що оновлені правила щойно запрацювали, а на його фірмах уже почалися звільнення.

«Цікаво, яка загальна кількість виїде. Уявіть, як відкриють кордони і скільки людей звідси виїде», — зазначив чоловік у відео.

Дата публікації 19:46, 28.08.25 Кількість переглядів 8 Бізнесмени у соцмережах скаржаться, що після нового рішення Кабміну почали масово звільнятися молоді працівники

В Україні може не вистачати власних робочих рук

Попри те, що наразі черг в Україні на кордоні немає, в разі затяжної війни країна потребуватиме громадян і робочих рук.

Реклама

В Офісі міграційної політики зазначають, що така тенденція з виїздом збережеться, і це призведе до проблем з відбудовою України після війни.

За новими прогнозами НБУ, до кінця 2026 року країну можуть залишити ще близько 400 тисяч осіб, водночас раніше очікувалося масове повернення.

Ця тривала міграція створює серйозні ризики для економіки:

обмеження темпів відновлення;

дефіцит кадрів і тиск на зростання зарплат;

поглиблення демографічної кризи.

Водночас європейські країни, як-от Польща та Чехія, активно заохочують українців залишатися, оскільки їхня праця суттєво стимулює їхнє економічне зростання і приносить доходи до бюджету. Таким чином, Україна втрачає трудовий потенціал, який зміцнює економіки країн ЄС.

Реклама

За оцінками експертів, українська економіка може щороку втрачати майже 8% ВВП, якщо більшість біженців не повернуться. Головним завданням для держави є створення умов для повернення: доступне житло, нові робочі місця, розвинена соціальна інфраструктура та підтримка бізнесу. Безпека важлива, але саме ці фактори є вирішальними для людей.

Експерти наголошують, що особливо гострою в Україні є проблема житла, оскільки війна зруйнувала значну частину житлового фонду. Без запуску масового будівництва соціального житла Україні загрожує високий рівень міграції та подальше поглиблення демографічної кризи.

Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Згідно з новими правилами, чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану в Україні.

Таке рішення уряду викликало бурхливі дискусії серед українців.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.