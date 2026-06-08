ЗСУ пішли в контратаку під Слов’янськом: аналітики розповіли, що відбувається на гарячих напрямках

Воїн ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські захисники продовжують стримувати ворожу агресію на всіх ділянках фронту. На деяких напрямках на сході ЗСУ вдалося навіть контратакувати.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни у свіжому звіті.

Аналітики розповіли, що 7 червня російські війська продовжили наступальні операції на Слов’янському напрямку. Водночас українські війська контратакували в цьому районі.

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Також за даними експертів, російські війська продовжують проникати в Костянтинівку та поблизу неї. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2, 5, 6 та 7 червня, показують російських солдатів, які діють у північно-західній, західній, південно-західній та південній частинах Костянтинівки після російських місій з інфільтрації.

Українські сили утримують позиції на північ від Покровська, всупереч попереднім заявам Росії. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у шахті на захід від Родинського (на північ від Покровська), районі, де раніше російські війська утримували позиції, але зрештою втратили їх.

Окрім того, ЗСУ, ймовірно, зберігають свою присутність у південно-східній частині Новопавлівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, показують, що російські війська обстріляли будівлю у цьому районі села, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, проникли в район наявних українських позицій, а не зачистили їх.

6 та 7 червня російські війська продовжували наступальні операції на південний схід та схід від Олександрівки, тоді як українські війська контратакували в цьому районі.

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На інших напрямках окупанти не мали просувань, хоч і проводили наступальні дії.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, весняна наступальна кампанія російських військ виявилася провальною, а травень став особливо невдалим місяцем для загарбників.

Зазначимо, нині Кремль шукає додаткові способи поповнення армії через значні втрати на фронті.

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