Олена Мозгова зворушливо привітала маму з 71-річчям та замилувала теплою світлиною з нею
Продюсерка розчулила дописом для мами та показала ніжне фото з рідною людиною.
Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, зворушливо привітала свою маму Віолету з днем народження.
Так, шостого листопада жінці виповнився 71 рік. У своєму Facebook Мозгова опублікувала теплий допис із ніжними словами на адресу іменинниці та показала спільне фото.
"Сьогодні у мами день народження! Побажаємо їй многая літа у здоровʼї, радості і щасті! Люблю її сильно сильно, шаную і бережу, бо вона найкраща у світі!" — написала Олена.
Підписники продюсерки приєдналися до привітань знаменитості. Прихильники зірки почали бажати Віолеті Мозговій міцного здоров’я, довголіття та любові від близьких:
З днем народження нашу красуню… Здоровʼя!
Вітаю щиро чарівну пані з днем народження! Многая літа у щасті та здоров’ї
З днем народження! Нехай у серці буде спокій, у справах — порядок, а в душі — вогонь!
