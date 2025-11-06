Олена Мозгова зворушливо привітала маму з 71-річчям та замилувала теплою світлиною з нею

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, зворушливо привітала свою маму Віолету з днем народження.

Так, шостого листопада жінці виповнився 71 рік. У своєму Facebook Мозгова опублікувала теплий допис із ніжними словами на адресу іменинниці та показала спільне фото.

"Сьогодні у мами день народження! Побажаємо їй многая літа у здоровʼї, радості і щасті! Люблю її сильно сильно, шаную і бережу, бо вона найкраща у світі!" — написала Олена.

Олена Мозгова з мамою / © facebook.com/mozgovaolena74

Підписники продюсерки приєдналися до привітань знаменитості. Прихильники зірки почали бажати Віолеті Мозговій міцного здоров’я, довголіття та любові від близьких:

З днем народження нашу красуню… Здоровʼя!

Вітаю щиро чарівну пані з днем народження! Многая літа у щасті та здоров’ї

З днем народження! Нехай у серці буде спокій, у справах — порядок, а в душі — вогонь!

