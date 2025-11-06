ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова зворушливо привітала маму з 71-річчям та замилувала теплою світлиною з нею

Продюсерка розчулила дописом для мами та показала ніжне фото з рідною людиною.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно кардинально змінила зачіску, зворушливо привітала свою маму Віолету з днем народження.

Так, шостого листопада жінці виповнився 71 рік. У своєму Facebook Мозгова опублікувала теплий допис із ніжними словами на адресу іменинниці та показала спільне фото.

"Сьогодні у мами день народження! Побажаємо їй многая літа у здоровʼї, радості і щасті! Люблю її сильно сильно, шаную і бережу, бо вона найкраща у світі!" — написала Олена.

Олена Мозгова з мамою / © facebook.com/mozgovaolena74

Олена Мозгова з мамою / © facebook.com/mozgovaolena74

Підписники продюсерки приєдналися до привітань знаменитості. Прихильники зірки почали бажати Віолеті Мозговій міцного здоров’я, довголіття та любові від близьких:

  • З днем народження нашу красуню… Здоровʼя!

  • Вітаю щиро чарівну пані з днем народження! Многая літа у щасті та здоров’ї

  • З днем народження! Нехай у серці буде спокій, у справах — порядок, а в душі — вогонь!

Нагадаємо, нещодавно 31-річна донька Олени Мозгової — Зоя — потішила фанів романтичними кадрами зі своєю нареченою. Закохані вирушили до Будапешта та опублікували серію ніжних знімків.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie