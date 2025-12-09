Павло Зібров став жертвою шахраїв та розкрив їхню нахабну схему

Павло Зібров

Народний артист України Павло Зібров став жертвою шахраїв.

Про це виконавець повідомив в Instagram-stories. За словами співака, зловмисники в Мережі поширюють відео, де нібито він рекламує "метод лікування від діабету". Все б нічого, але сам Павло Зібров жодного стосунку до таких рликів не має. Шахраї згенерували відео за допомогою штучного інтелекту, при цьому використавши обличчя та голос виконавця.

"Хочу офіційно повідомити: я не маю жодного стосунку до дописів, які зараз поширюються в Мережі. У цих відео шахраї накладають штучно згенерований голос і від мого імені рекламують нібито "метод лікування" від діабету. Це неправда! Це шахрайство", - поділився артист.

Павло Зібров намагається боротися з шахраями, але це марно. Якщо одне відео видаляють, то з'являється інше. Тож, співак закликає бути обережними та не вестися на подібні ролики, адже він нічого подібного не рекламує. Також артист наголошує, що в жодному разі не варто переходити за посиланнями під подібними відео, адже лише так з ними можна боротися.

"Будь ласка, не переходьте за посиланням, нічого не купуйте і не ведіться на подібні схеми! На жаль, скільки б скарг ми не надсилали, ці сторінки з'являються знову. Тому єдиний дієвий спосіб – ігнорувати такі відео і не вірити подібним заявам. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав артист.

Нагадаємо, нещодавно дружина боксера Олександра Усика стала жертвою шахраїв. Катерина також розкрила схему зловмисників.