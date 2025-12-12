Російська компанія "Лукойл" / © Associated Press

Колишній старший радник президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2024 року Браян Ланза став консультантом міжнародного підрозділу російської нафтової компанії «Лукойл», щодо якої застосовано американські санкції.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два обізнані джерела.

Міжнародний підрозділ «Лукойлу», що базується в Австрії, має нафтопереробні заводи, нафтові родовища та 2000 автозаправних станцій по всьому світу, зокрема понад 200 у США.

Зараз нафтова компанія держави-агресорки намагається знайти покупця для своїх глобальних активів після того, як минулого місяця проти неї було застосовано санкції США. Кінцевий термін продажу неросійських активів для «Лукойлу» — 17 січня 2026 року.

Ланза почав консультувати російського нафтового гіганта протягом останніх кількох тижнів.

За словами одного з джерел, Ланза та його фірма Mercury Public Affairs взаємодіють з урядом США щодо цієї угоди та є серед організацій, які допомогли отримати подовження терміну продажу міжнародних активів «Лукойлу» від Міністерства фінансів.

Агентство Reuters повідомило у четвер, що американський банк Xtellus Partners є провідним претендентом на ці активи.

Ланза відмовився коментувати свою співпрацю з підсанкційною компанією. Речники Mercury та «Лукойл» поки що не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська нафтова компанія «Лукойл» заявила про намір позбутися своїх закордонних активів.