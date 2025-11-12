«Естрогенне обличчя»: що це і як покращити стан шкіри у віці 50+

Жінка середнього віку / © Credits

Коли настає менопауза, рівень естрогену знижується, наша шкіра починає помітно змінюватися. Але існують медичні процедури, процедури догляду за шкірою та зміни способу життя, які можуть мати реальне значення. Ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре у своєму тілі

Як пережити зміни, які позначаються на нашому обличчі, розповідає Woman`sWorld.

Зміна — це не погана річ, і багато жінок стають ще красивішими в перименопаузі та після неї. Але якщо зміни, пов’язані з естрогеном, змушують вас почуватися чужою у власній шкірі, «у вас є варіанти», каже захисниця жіночого здоров’я Тамсен Фадал.

Що ж таке «естрогенне обличчя»

Ми схильні думати про естроген винятково як про гормон фертильності, але він робить набагато більше, співпрацюючи з іншими системами організму, щоб допомогти нам підтримувати найкращу можливу форму. Це включає забезпечення того, щоб наша шкіра була міцним, еластичним бар’єром, який утримує корисні речовини всередину та погані зовні.

Естроген стимулює вироблення колагену, підтримує рівень вологи та підтримує товщину шкіри. Він навіть покращує кровотік, що надає нам здорового сяйва, яке ми часто асоціюємо з молодістю, — каже Фадал. Тож, коли рівень естрогену падає, зміни в нашій шкірі часто стають однією з перших видимих ​​ознак того, що ми вступаємо в цю нову фазу життя.

Ознаки зниження рівня естрогену включають:

Тоншу або більш крихку шкіру

Поглиблення дрібних зморшок

Обвисання навколо лінії щелепи та очей.

Сухість також є великою проблемою, додає Фадал. Деякі жінки кажуть, що у них ніколи в житті не було сухої шкіри до перименопаузи. Також може з’явитися тьмяність, а в деяких випадках ще більш помітна западина в щоках або під очима.

Для багатьох жінок у менопаузі дивитися в дзеркало та помічати зміни у здоров’ї шкіри може бути емоційно. Може здатися, що ваше відображення раптово не відповідає тому, як ви почуваєтеся всередині. Гарна новина: коли ми розуміємо, що відбувається в нашому тілі, ми можемо краще піклуватися про себе, замість того, щоб відчувати, що щось не так.

Як покращити стан шкіри після менопаузи

Догляд за зрілою шкірою — це набагато більше, ніж просто зовнішній вигляд, каже Фадал. Здорова шкіра допомагає нам утримувати вологу, натуральні олії та електроліти, одночасно захищаючи нас від алергенів, хімічних подразників, патогенів та небезпечних частинок забруднення. Все, що ви робите для зміцнення зовнішнього бар’єру свого організму, дуже позитивно вплине на ваше загальне самопочуття. І в процесі ви можете пом’якшити ознаки старіння, такі як дрібні лінії та зморшки, які можуть вас турбувати.

Пам’ятаючи про це, Фадал ділиться своїми найкращими порадами щодо омолодження шкіри, оскільки рівень естрогену знижується.

Зволожуйте, зволожуйте і ще раз зволожуйте

Зсередини і зовні. Вашій шкірі зараз потрібно більше вологи, а не менше, каже Фадал. Пийте воду, їжте корисні жири, такі як авокадо та лосось, і використовуйте зволожуючі креми з керамідами або гіалуроновою кислотою, щоб утримувати вологу.

Намагайтеся пити близько двох літрів води на день протягом 30 днів. Дослідження, показало, що цього достатньо, щоб допомогти жінкам значно підвищити рівень зволоження шкіри.

Використовуйте сонцезахисний крем цілий рік

Сонцезахисний крем використовуйте щодня, закликає Фадал. SPF 30 або вище. Виявляється, старіння, пов’язане з ультрафіолетовим випромінюванням, насправді відрізняється від природного старіння, спричиненого зниженням рівня естрогену. Захист шкіри від ультрафіолетових променів сонця та деяких форм штучного освітлення (таких як солярії, люмінесцентні та галогенні лампи) повністю під вашим контролем, і це може запобігти або зменшити зморшки, дрібні лінії, втрату еластичності, зміни пігментації, появу дрібних видимих ​​кровоносних судин та підвищену крихкість шкіри.

Фадал додає, що отримання великої кількості вітаміну С може допомогти забезпечити додатковий захист від пошкодження ультрафіолетом, а засоби догляду за шкірою, такі як ретинол, можуть допомогти покращити зовнішній вигляд пошкодженої ультрафіолетом шкіри.

Поговоріть зі своїм лікарем про гормональну терапію

Місцева або системна терапія естрогенами може допомогти відновити колаген та зволоження, якщо це підходить саме вам, каже Фадал. Було проведено багато досліджень, зокрема, одне дослідження Міжнародного журналу дерматології щодо місцевого застосування крему з естрогеном показало, що після шести місяців лікування еластичність і пружність шкіри значно покращилися, збільшилася вологість шкіри, а глибина зморшок і розмір пор зменшилися на 61-100 відсотків. А нещодавній аналіз замісної гормональної терапії, що застосовується за допомогою таких методів, як таблетки та пластирі, виявив значне збільшення еластичності шкіри, товщини шкіри та вмісту колагену.

Рецептурні варіанти підходять не всім, але вони можуть мати помітний вплив, додає Фадал. Варто зазначити: деякі жінки навіть наносять вагінальний крем з естрогеном на обличчя та повідомляють про хороші результати, хоча експерти рекомендують версії, розроблені спеціально для обличчя.

Їжте для пружної шкіри

Наш організм використовує амінокислоти з білка, який ми їмо, для зміцнення та відновлення шкіри, а людям похилого віку важче витягувати ці амінокислоти з їжі. Тому Фадал рекомендує прагнути збільшити споживання білка. Кількість білка, яка вам потрібна залежно від віку, варіюється, але більшість із нас захоче споживати приблизно 90 грамів на день.

Для отримання додаткових переваг подумайте про отримання частини цього білка з добавки з колагеновим пептидом у вигляді порошку. Харчовий колаген, здається, стимулює наш організм виробляти більше власного колагену, і дослідження показало, що щоденне приймання 2,5 грама добавки протягом восьми тижнів пов’язаний зі збільшенням кількості сполук, які підтримують еластичність шкіри, на 18 відсотків, зменшенням об’єму зморшок на 20 відсотків та значним покращенням здатності до загоєння.

Також важливо: вживайте багато яскравих продуктів, багатих на антиоксиданти. Ці сполуки допомагають запобігти пошкодженню клітин шкіри та зменшити запалення, яке може спричинити швидше старіння шкіри. 15-річне австралійське дослідження показало, що у людей середнього та старшого віку, які споживали багато антиоксидантів, значно менше старіла шкіра, пов’язано з впливом ультрафіолетового випромінювання, ніж ті, хто мав низьке споживання антиоксидантів.

Будьте добрими до себе

Хороший сон та управління стресом відображаються на вашому обличчі, каже Фадал. Знакове дослідження старіння шкіри показало, що у жінок середнього віку з хорошими звичками сну шкіра утримує значно більше вологи, краще та швидше відновлюється після впливу ультрафіолету та на 30 відсотків стійкіша порівняно з жінками з поганими звичками сну.

Тим часом, окреме дослідження показує, що зниження стресу дозволяє антиоксидантам з їжі краще захищати нашу шкіру, що може зменшити появу дрібних зморшок приблизно на 33 відсотки. Йога та глибокі дихальні вправи можуть звернути назад механізми старіння шкіри.

Важливе питання, як у тому, який ви маєте вигляд, так і в тому, як ви почуваєтеся, каже Фадал. Коли ви почуваєтеся комфортніше у своєму тілі, все змінюється. І іноді річ навіть не в тому, щоб повернути зміни назад, а в тому, щоб відчути контроль над процесом.