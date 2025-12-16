- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Суп із фрикадельками та цвітною капустою: рецепт корисної страви
Приготуйте легкий, ароматний суп із фрикадельками та цвітною капустою на щодень.
Готується дуже швидко, а виходить ситним і наваристим. Для фрикадельок використовуйте будь-який м’ясний фарш.
Інгредієнти
- вода
- 3 л
- курячий фарш
- 300 г
- картопля
- 3 шт.
- капуста цвітна
- 300 г
- рис
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 2 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень петрушки
-
Картоплю, моркву, цибулю почистьте і помийте. Картоплю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку, цибулю наріжте на дрібні кубики.
Цвітну капусту помийте та розберіть на невеликі суцвіття.
Рис промийте.
З фаршу сформуйте невеликі фрикадельки.
Петрушку промийте та подрібніть.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до злегка золотистого кольору.
У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, опустіть фрикадельки, картоплю, рис, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, цвітну капусту, лавровий лист, поперчіть, посоліть і варіть ще 5 хвилин. Додайте свіжу зелень петрушки в кожну тарілку під час подавання.
Поради:
Замість рису можна додати в суп вермішель.