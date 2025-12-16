ТСН у соціальних мережах

131
1 хв

Суп із фрикадельками та цвітною капустою: рецепт корисної страви

Приготуйте легкий, ароматний суп із фрикадельками та цвітною капустою на щодень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
63 ккал
Суп із фрикадельками та цвітною капустою

Суп із фрикадельками та цвітною капустою / © Credits

Готується дуже швидко, а виходить ситним і наваристим. Для фрикадельок використовуйте будь-який м’ясний фарш.

Інгредієнти

вода
3 л
курячий фарш
300 г
картопля
3 шт.
капуста цвітна
300 г
рис
3 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
олія
2 шт.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  1. Картоплю, моркву, цибулю почистьте і помийте. Картоплю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку, цибулю наріжте на дрібні кубики.

  2. Цвітну капусту помийте та розберіть на невеликі суцвіття.

  3. Рис промийте.

  4. З фаршу сформуйте невеликі фрикадельки.

  5. Петрушку промийте та подрібніть.

  6. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до злегка золотистого кольору.

  7. У каструлю влийте воду, доведіть до кипіння, опустіть фрикадельки, картоплю, рис, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, цвітну капусту, лавровий лист, поперчіть, посоліть і варіть ще 5 хвилин. Додайте свіжу зелень петрушки в кожну тарілку під час подавання.

Поради:

  • Замість рису можна додати в суп вермішель.

