Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія поділилася радісним фото королівської родини Йорданії та новорічним привітанням

Королева Йорданії Ранія поділилася новим сімейним фото, на якому була уся її велика родина — діти, онуки та зять з невісткою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Це фото унікальне тим, що стало першим подібним їхнім сімейним знімком опублікованим до свят, на якому було аж три покоління родини.Ймовірно це була фотосесія, оскільки усі близькі Ранії були у однакових образах — чоловіки у блакитних сорочках і штанах, а жінки у бірюзових вбраннях.

«Нехай узи родини та кохання продовжують міцнішати в наступному році», — написала королева під фото.

Йорданська королівська родина / © Instagram королеви Ранії

Йорданська королівська родина / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія

Її Величність обрала сукню від Oscar de la Renta та туфлі фісташкового кольору із ремінцями від Jennifer Chamandi.

Принцеса Раджва

Дружина спадкового принца одягла на фотосесію плісовану спідницю та блузку з бантом.

Принцеса Іман

Дочка королеви мала милий і романтичний вигляд у довгій спідниці і топі з баскою і білим поясом на талії. Її образ був від бренду ALAÏA.

Принцеса Сальма

Вона обрала блузу від бренду Issa, який став всесвітньо відомим завдяки синій сукні, яку одягла на заручини принцеса Кейт. Також Сальма носила спідницю блакитного кольору та туфлі з ремінцями Jennifer Chamandi.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
