Медведєв зробив різкий розворот, говорячи про глобальну війну

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв переконує, що країна-агресорка незацікавлена у глобальній війні. Водночас він знову поклав відповідальність за ескалацію на країни НАТО та Захід.

Про російський посадовець сказав у інтерв’ю ТАСС, Reuters та проєкту WarGonzo.

«Звісно ми не зацікавлені у глобальному конфлікті. Ми ж не божевільні! Сто разів про це йшлося. Кому потрібен цей глобальний конфлікт?» — заявив Медведєв.

Медведєв про війну проти України

Він також узявся брехати, що Москва нібито не мала зацікавленості у розв’язанні повномасштабної війни проти України.

«Ми були незацікавлені і в тому, щоб почалася „спеціальна воєнна операція“ (війна проти України — ред.). Ми багаторазово попереджали Захід, НАТОвські страни, що давайте домовимося», — сказав заступник голови російського Радбезу.

Він додав, що Кремль начебто просив у Заходу та Альянсу врахувати інтереси РФ, визначити кордони подальшого руху НАТО, відмовитися від залучення України до блоку. Медведєв пояснив це тим, що у Москви та Києва «вже тоді була територіальна суперечка щодо Криму (йдеться про російську анексію півострова — ред.)».

«Ні! Хоч би хни», — додав посадовець.

Погрози війною з боку Медведєва на адресу Заходу і НАТО

У травні 2025 року Медведєв відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що президент РФ Володимир Путін «грає з вогнем» і що без участі Вашингтона з Росією сталися б «справді погані речі». Кремлівський посадовець у відповідь вкотре пригрозив Третьою світовою війною.

У липні Медведєв у відповідь на критику Трампа щодо «мертвих економік» Росії та Індії пригрозив США ядерною системою «Мертва рука». Заступник голови Радбезу РФ також порадив президенту США згадати фільми про «ходячих мерців» у контексті радянських розробок для автоматичного ядерного удару.

У вересні Медведєв вкотре пригрозив НАТО війною у разі збиття російських безпілотників над Україною. Він назвав ініціативу щодо створення «безпольотної зони» за участю сил Альянсу «провокаційною ідеєю», реалізація якої означатиме прямий воєнний конфлікт між Росією та НАТО.

У грудні російський посадовець заявив, що використання заморожених активів РФ для допомоги Україні (зокрема через «репараційний кредит») Кремль розцінить як casus belli — прямий привід для війни. Медведєв пригрозив Брюсселю та окремим країнам ЄС «наслідками».

У січні 2026 року Медведєв пригрозив Європі війною у відповідь на ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона направити до України 6000 військових після укладення миру. Представник Кремля принизливо назвав французького лідера «Мікроном» та опублікував відео удару ракетою «Орешнік» по Львівщині як попередження.