Політолог Фесенко пояснив, як відставка Єрмака змінить внутрішню та зовнішню політику України

Андрій Єрмак

Відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента стала не просто гучною кадровою зміною, а “міні-революцією” у системі управління, яку вибудував Володимир Зеленський.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи можливі наслідки для української політики.

Менше ручного управління та кінець “персоніфікованої моделі”

Фесенко наголошує: вплив Єрмака частково тримався на системі ручного адміністрування, зав'язаній особисто на нього та його близькості до президента. Після його відставки будь-який новий глава ОП не матиме ані таких стосунків із Зеленським, ані таких важелів, що автоматично зменшує персональний вплив цієї посади.

При цьому загальний вплив президента на уряд, силовиків та обласні адміністрації збережеться. Складнішою може стати ситуація у Верховній Раді, де “монобільшість” фактично тріщить по швах і через відставку Єрмака процеси деградації можуть лише прискоритися.

Можливі зміни в інформаційному полі

Політолог прогнозує суттєві зрушення у медійному середовищі — зокрема, навколо національного телемарафону та телеграм-мережі, яку тривалий час пов’язували з Єрмаком.

Водночас його відставка може парадоксально стабілізувати внутрішню ситуацію — адже зніме політичну напругу, яку посилювало різко негативне ставлення до Єрмака в частині еліт та громадянського суспільства.

Вплив на міжнародні відносини: радше позитивний

Фесенко вважає, що у зовнішній політиці наслідки будуть сприятливими.

Європейські партнери давно просили про зміну керівника ОП, а корупційний скандал лише підсилив ці очікування.

Американцям також не подобався стиль роботи Єрмака — його закритість, монополізація доступу до Зеленського та навіть рівень англійської мови. Водночас претензій до його переговорної позиції у США не було.

Політолог підкреслює: “ослаблює міжнародні позиції Зеленського не відставка Єрмака, а масштабний корупційний скандал”.

Чи ослабне переговорна позиція України?

Навпаки — може посилитись.

Переговорну лінію України визначає президент та команда, а не окрема особа. Тепер ключовим переговорником став секретар РНБО Рустем Умєров — досвідчений учасник мирних треків, який одночасно веде переговори зі США та Росією. Єдина потенційна проблема — його власна згадка у провадженні НАБУ.

Хто може очолити Офіс президента

За словами Фесенка, Зеленський не має очевидного фаворита. Розглядаються кілька напрямів:

Досвідчені урядовці — Юлія Свириденко, Денис Шмигаль, Михайло Федоров.

Але їхнє призначення потребуватиме парламентських рішень та може спричинити урядові кризи. Хтось із заступників Єрмака — ті, хто має досвід у структурі та довіру Зеленського. Нестандартний варіант — кадровий військовий.

Зокрема, називають Павла Палісу, заступника керівника ОП, полковника, відповідального за військову політику та переговори зі США.

Останні зустрічі Зеленського з високопосадовцями Фесенко називає фактично “співбесідами” потенційних кандидатів.

Чи може Єрмак зберегти вплив?

Сценарій “тіньового керування” політолог вважає малоймовірним.

Єрмак може залишитися неформальним радником, але будь-які ознаки його впливу викличуть різку критику на адресу Зеленського.

Фактично його політичний ресурс — мінімальний, особливо з огляду на розслідування НАБУ.

Що передувало

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ та САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента в межах кримінального провадження.