Політика
43
1 хв

Справедливий мир в Україні — це ілюзія: сумний прогноз Кваснєвського

Експрезидент Польщі Кваснєвський жорстко оцінив перспективи відносин із РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чому переговори — це лише пастка для України

Чому переговори — це лише пастка для України / © Associated Press

Президент Польщі (1995–2005) Александр Кваснєвський заявив, що слід забути про «справедливий і тривалий» мир в Україні.

Про це передає Оnet.

За словами Александра Кваснєвського, так зване перезавантаження відносин Заходу з Росією за часів адміністрації Барака Обами в США було «наївним». На його думку, Захід міг би зробити набагато більше ближче до кінця правління Бориса Єльцина.

Кваснєвський також торкнувся теми мирних переговорів в Україні. Він заявив, що обидві сторони явно зацікавлені у припиненні вогню.

«Українці (зацікавлені у переговорах — Ред.), бо їхні людські ресурси виснажуються, а росіяни хочуть виграти час, реорганізуватися, виробляти більше боєприпасів та навчати північнокорейців. Але тривалий і справедливий мир… Забудемо про це. Поки Росія проводить свою імперську політику, Україна для них незамінна як частина „великої Росії“», — прямо сказав він.

Колишній президент Польщі вважає, що «припинення вогню буде одноразовим», і що росіяни, ймовірно, пізніше спробують вплинути на президентські вибори в Україні.

Кваснєвський наголосив, що навіть після того, як Путін залишить владу, не можна очікувати раптового повороту в Росії.

«Шанс того, що після Путіна ми побачимо якісь суттєві зміни у внутрішній політиці Росії, дуже малий, я б сказав, що взагалі відсутній», — заявив поляк.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Туск зробив тривожну заяву про події довкола України.

