Ф'юрі назвав єдиного боксера, який здатен перемогти Усика

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання "абсолюта".

"Циганський король" вважає, що тільки він зможе здолати українця, враховуючи його розгромний тріумф у реванші з Дюбуа.

"Я подивився реванш з Дюбуа і проаналізував цю ситуацію. Ентоні Джошуа боксував з Даніелем і був розкатаний, падав п'ять разів і розпластався. Дюбуа йшов на хорошій серії – три великі нокаути поспіль: Джошуа, Хргович і Міллер. Він вийшов на ринг, але Усик повністю його розписав і просто добив. Це було досить безглуздо.

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Єдина людина, здатна побити цього засранця – це я, але мене надули. Я не зовсім розумію, що відбувається, але "Циганський король" переможе в будь-який день. Я все ще топовий звірюга. Я побив його двічі і зроблю це знову. Три рази. "Вемблі", ми йдемо до вас. Піднімайтеся", – наводить слова Ф'юрі Seconds Out.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відреагував на перемогу Усика над Дюбуа в реванші. Британець укотре висловив бажання провести третій поєдинок з Олександром. Також "Циганський король" став на захист Даніеля, який зіткнувся зі шквалом критики після бою з українцем.

Зазначимо, що Ф'юрі ще до реваншу Усик – Дюбуа викликав українця на трилогію, запропонувавши йому битися 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Крім Ф'юрі, на перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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