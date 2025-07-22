Фьюри назвал единственного боксера, который способен победить Усика

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание "абсолюта".

"Цыганский король" считает, что только он сможет одолеть украинца, учитывая его разгромный триумф в реванше с Дюбуа.

"Я посмотрел реванш с Дюбуа и проанализировал эту ситуацию. Энтони Джошуа боксировал с Даниелем и был раскатан, падал пять раз и распластался. Дюбуа шел на хорошей серии – три больших нокаута подряд: Джошуа, Хргович и Миллер. Он вышел на ринг, но Усик его полностью расписал и просто добил. Это было довольно нелепо.

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Единственный человек, способный побить этого засранца – это я, но меня надули. Я не совсем понимаю, что происходит, но "Цыганский король" победит в любой день. Я все еще топовый зверюга. Я побил его дважды и сделаю это снова. Три раза. "Уэмбли", мы идем к вам. Поднимайтесь", – приводит слова Фьюри Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Фьюри отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше. Британец в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром. Также "Цыганский король" встал на защиту Даниеля, который столкнулся со шквалом критики после боя с украинцем.

Отметим, что Фьюри еще до реванша Усик – Дюбуа вызвал украинца на трилогию, предложив ему биться 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

D 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Кроме Фьюри, на победу Усика в реванше c Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

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