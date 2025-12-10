ТСН в социальных сетях

Мир
145
1 мин

Трамп анонсировал "прямой путь" к гражданству США: кого это касается

Дональд Трамп показал прямой путь в гражданство США для всех квалифицированных иммигрантов.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал новую инициативу под названием «Золотая Карта Трампа Правительства Соединенных Штатов» (Trump Gold Card).

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп заявил, что эта карта будет предлагать «прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных людей».

Президент США подчеркнул, что инициатива крайне важна для американской экономики, поскольку позволит компаниям сохранить высококвалифицированных иностранных специалистов.

«Наши крупные американские компании наконец-то могут сохранить свои бесценные таланты», — отметил Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в соцсетях. / © Скриншот

Сообщение Дональда Трампа в соцсетях. / © Скриншот

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявляет, что главной угрозой для страны является не Владимир Путин, а мигранты, наркобароны и другие уголовные элементы, незаконно пересекающие границу.

Также Верховный суд США рассматривает возможность существенно отобрать у Трампа любимый и эффективный внешнеполитический инструмент — возможность мгновенно вводить тарифы.

