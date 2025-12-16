Європейці починають сумніватися у допомозі Україні: нове опитування Politico

Європейський союз / © Associated Press

Реклама

Дорослі жителі Франції та Німеччини дедалі більше схиляються до скорочення фінансової допомоги Україні. 46% німців та 37% французів вважають, що їхні уряди мають зменшити підтримку Києва, тоді як за її збільшення висловилися лише 21% німців і 25% французів.

Про це йдеться в результатах опитування Politico.

Натомість у Британії більшість опитаних підтримують збільшення допомоги – 31% проти 24% тих, хто хоче її скоротити. У США 36% респондентів виступають за нарощення фінансування, у Канаді – 35%, тоді як скорочення підтримки підтримують 24% і 22% відповідно.

Реклама

Як зазначив Себ Райд, керівник відділу опитувань Public First, "у всіх п’яти країнах найчастіше згадуваною причиною підтримки продовження допомоги України було переконання, що державам не слід дозволяти захоплювати території силою. Найчастіше згадуваним аргументом проти додаткової допомоги були побоювання щодо вартості та тиску на національну економіку".

Він також підкреслив, що протидія допомозі у Франції та Німеччині була особливо помітною серед прихильників вкрай правих партій, таких як "Альтернатива для Німеччини" та французьке "Національне об'єднання", тоді як центристи були менш скептично налаштовані.

"Те, як фінансування України позначиться на Німеччині, зокрема, в умовах, коли низка європейських урядів стикається з популістськими викликами, має стати особливо тривожним сигналом для інших лідерів", – додав Райд.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Інституту Рейгана показало, що більшість американців підтримують надання Україні американської зброї та бажають перемоги України у війні з Росією.