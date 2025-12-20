Не лише у кіно: які хижаки насправді можуть полювати на людину

Хижак / © pixabay.com

Ми звикли бачити жахи про тварин-вбивць у кіно, як-от у «Щелепах» чи «Кокаїновому ведмеді». Проте в реальному світі існують види, для яких людина — це не випадкова жертва, а цілком законна здобич. Експерти виділяють кілька видів, зустріч з якими у дикій природі може стати останньою.

Про це пише iflsience.

Леви — надзвичайно сильні хижаки, вага яких сягає 250 кілограмів. Поєднання ідеального зору, слуху та м’язової сили робить шанси людини на виживання мізерними. ВТанзанії, де мешкає найбільша популяція цих котів, вражає: щороку від лап левів гине близько 50 осіб.

Найчастіше жертвами стають молоді чоловіки, які повертаються додомуПівденна Танзанія вважається справжнім осередком активності левів-людожерів. За словами біологів, цей страх бути схопленим великим хижаком є одним із найдавніших людських інстинктів, який досі залишається реальністю у дикій природі.

Напади білих ведмедів трапляються рідко, але вони майже завжди смертельні. У 2023 та 2024 роках зафіксовані випадки вбивства людей на Алясці та в Канаді. Дослідження показують, що причиною агресії найчастіше є дефіцит поживних речовин.

Дорослі самці, які відчувають голод через зміни клімату та танення льодовиків, починають бачити в людях альтернативне джерело їжі. Активне полювання на людину для них — це крайній, але дієвий спосіб виживання в суворих умовах Арктики.

З 26 видів крокодилів на людей нападають лише вісім. Найбільш небезпечними є морські та нільні крокодили. Окреме місце в історії займає крокодил на ім’я Осама з Уганди. За повідомленнями, цей п’ятиметровий гігант з’їв щонайменше 83 людини.

Місцеві жителі стверджують, що Осама навмисно перевертав човни, щоб дістатися до людей. Врешті-решт його спіймали, але не вбили — хижака передали до програми розведення в неволі. Науковці сподіваються з’ясувати, чи передасться його гігантський розмір та агресивна поведінка нащадкам.

Фахівці нагадують: попри те, що деякі тварини активно полюють на людей, за статистикою, людина вбиває значно більше диких тварин щороку, ніж вони нас.

