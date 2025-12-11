- Дата публікації
У Кременчуці вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА та ракети
Ворожі дрони-камікадзе також зафіксовані на Черкащині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
На Полтавщині в ніч проти 11 грудня пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні місцевих заліків.
Повідомляється, що вибухи пролунали в районі Кременчука.
Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики, а також про ракети в сторону Кременчука.
Моніторингові канали повідомили про групу безпілотників у напрямку міста.
Також ворожі ударні безпілотники зафіксовані на Черкащині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська змінили тактику завдавання повітряних ударів по Україні, що свідчить про підвищення градусу ескалації конфлікту з боку Кремля.