У Кременчуці вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА та ракети

Вибухи пролунали на Полтавщині / © Getty Images

На Полтавщині в ніч проти 11 грудня пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні місцевих заліків.

Повідомляється, що вибухи пролунали в районі Кременчука.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики, а також про ракети в сторону Кременчука.

Моніторингові канали повідомили про групу безпілотників у напрямку міста.

Також ворожі ударні безпілотники зафіксовані на Черкащині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська змінили тактику завдавання повітряних ударів по Україні, що свідчить про підвищення градусу ескалації конфлікту з боку Кремля.